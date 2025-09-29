"Existe en todos los equipos": Marlon Licona aclara la polémica con Alajuelense y el mensaje a la afición de Motagua

<br /><b>¿Qué se está jugando Motagua?</b> "Significa mucho para toda la institución, la directiva, jugadores, cuerpo técnico, significa mucho para nosotros. Hace mucho tiempo lo veníamos buscando, hemos estado ahí a un pasito, pero somos conscientes que cada vez se pone más difícil, jugamos contra un gran rival, pero para eso nos preparamos y creemos en Dios en poder estar en la siguiente fase".<b>La parte mental del equipo: </b>"Si, todo cuenta, todo suma. Cada detalle que se va agregando es importante para estos partidos, todo eso nos ha ayudado mucho y creo eso se ha reflejado en el equipo, está dando mejores resultados y esperemos que sea un partido muy bonito".<b>¿Qué lectura tienen para el partido? </b>"Somos varios que hemos jugado a estas instancias, va ser muy importante y lo hemos hablado, la concentración, son cosas que aparentemente pueden parecer insignificantes, pero en el fútbol cuentan mucho, lo que tenemos que hacer en cada jugada.