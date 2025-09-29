Motagua vs Alajuelense: ¿A qué hora y dónde ver el primer pase a semifinales? Copa Centroamericana 2025

El equipo costarricense, según medios de prensa, llega al partido contra Motagua con cinco bajas, entre ellas la de <b>Ronald Matarrita,</b> quien fue expulsado con roja directa por juego brusco en el partido de ida, y<b> Celso Borges,</b> por lesión.<b>Motagua </b>no contará con su capitán, <b>Marcelo Santos</b>, quien también fue expulsado en la ida contra <b>Alajuelense.</b>El ganador se enfrentará en semifinales con el vencedor del juego entre el Cartaginés costarricense y el Olimpia hondureño.