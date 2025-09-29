Javier López adelanta dos bajas del Motagua, responde a la polémica que vive Alajuelense y el posible cruce ante Olimpia

La vuelta del Motagua vs Alajuelense se disputa este martes 30 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El "Mimado" tiene la gran oportunidad de clasificar a semifinales y sellar el boleto a la Champions de Concacaf 2026. DIARIO DIEZ charló con Javier López, quien acompañó a los jugadores del "Ciclón" en su visita a la Fundación Hondureña de Niños Quemados en la capital del país. El estratega español habló del momentazo que vive Motagua, el análisis de la bomba molotov que se vive en Alajuelense con la polémica de cuatro futbolistas separados para la vuelta en el Nacional y el posible cruce ante Olimpia en semifinales.

DECLARACIONES DE JAVIER LÓPEZ

A horas para enfrentar este compromiso importante donde se puede decir que hipotéticamente tenemos un pie adentro, pero esto es fútbol y sabemos lo que puede conllevar un partido de esta magnitud

Los logros siempre hay que festejarlos cuando acaba el partido. Y este partido tiene dos partes, una primera parte en Costa Rica y una segunda parte en Honduras. Hemos hecho la primera parte de forma correcta, adecuada. Hemos traído un buen resultado de Costa Rica, venimos sabiendo que podíamos haber logrado uno incluso mejor, pero es el que nos traemos. Con ese resultado, el apoyo de nuestra afición y el esfuerzo y compromiso de todos los jugadores, esperamos terminar con un final feliz, que el equipo pase a semifinales y logre el pase directo a la Champions Cup. ¿Qué le parece que los problemas que está teniendo el equipo alajuelense, extradeportivos, con esos jugadores que fueron apartados después de participar en una fiesta? ¿Cómo espera al equipo de Costa Rica?

Son cosas que pueden pasar a la interno de cualquier club. Ningún club está exento de este tipo de situaciones. La gente joven a veces no entiende la responsabilidad que tiene dentro de una institución profesional. Nosotros estamos concentrados en ofrecer mañana la mejor versión de nuestros jugadores, tanto a nivel individual como colectivo, y con el apoyo de nuestra afición poder competir y sacar el resultado necesario para avanzar a la siguiente llave.

¿Hay bajas ante Alajuelense?

Tenemos la baja de Marcelo Santos por sanción y también la de Óscar Discua, porque finalmente sus molestias se han convertido en una lesión más grave de lo que parecía. Será baja durante algunas semanas. ¿Cómo planea reemplazar ambas bajas ante los manudos?

Es la misma posición, más o menos, el medio de equilibrio. Tenemos tres jugadores por posición y alguno de ellos ha venido jugando con bastante frecuencia. Mañana Núñez ocupará esa posición. En lo personal, como técnico nuevo del Motagua, ¿desde un principio se miraba ya poniendo en alto el nombre del club a nivel centroamericano?

Lo dije desde mi llegada. La Copa Centroamericana es un objetivo profesional y era una de las características que buscaba en un club. El año pasado, con Antigua, mereciéndolo, no llegamos a la final. Este año, con Motagua, con todos los recursos, la afición, la plantilla y las instalaciones, espero llevar a este grupo a la final y salir campeón. Lo digo abiertamente, con respeto a las ocho instituciones que compiten, porque todos buscan lo mismo. Algunos lo dicen más claro, otros no, pero todos trabajan para salir campeones. Yo nunca hablo de derrota, siempre de aprendizaje, y este año creo que tenemos más medios para alcanzar ese objetivo.