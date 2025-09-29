Javier López adelanta dos bajas del Motagua, responde a la polémica que vive Alajuelense y el posible cruce ante Olimpia

<b>A horas para enfrentar este compromiso importante donde se puede decir que hipotéticamente tenemos un pie adentro, pero esto es fútbol y sabemos lo que puede conllevar un partido de esta magnitud</b><br />Los logros siempre hay que festejarlos cuando acaba el partido. Y este partido tiene dos partes, una primera parte en Costa Rica y una segunda parte en Honduras. Hemos hecho la primera parte de forma correcta, adecuada. Hemos traído un buen resultado de Costa Rica, venimos sabiendo que podíamos haber logrado uno incluso mejor, pero es el que nos traemos. Con ese resultado, el apoyo de nuestra afición y el esfuerzo y compromiso de todos los jugadores, esperamos terminar con un final feliz, que el equipo pase a semifinales y logre el pase directo a la Champions Cup.<b>¿Qué le parece que los problemas que está teniendo el equipo alajuelense, extradeportivos, con esos jugadores que fueron apartados después de participar en una fiesta? ¿Cómo espera al equipo de Costa Rica?</b><br />Son cosas que pueden pasar a la interno de cualquier club. Ningún club está exento de este tipo de situaciones. La gente joven a veces no entiende la responsabilidad que tiene dentro de una institución profesional. Nosotros estamos concentrados en ofrecer mañana la mejor versión de nuestros jugadores, tanto a nivel individual como colectivo, y con el apoyo de nuestra afición poder competir y sacar el resultado necesario para avanzar a la siguiente llave.