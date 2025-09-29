FIFA castiga a El Salvador en las Eliminatorias de Concacaf y Panamá celebra: le podría costar el boleto al Mundial

<br />La segunda sanción obliga a la Selección Nacional de Salvador a tener que disputar su próximo compromiso como local en las eliminatorias rumbo a la <b>Copa Mundial de la FIFA 2026</b> contra Panamá, el próximo 10 de octubre en el estadio Cuscatlán, con un cierre mínimo del 15 % del aforo aprobado en el inmueble, especialmente en las gradas ubicadas detrás de las porterías.Como consecuencia, los salvadoreños no podrán ocupar los <b>45,000 espacios disponibles que tiene el Cuscatlán</b>. Deberán asistir como máximo cerca de 38,000 aficionados.