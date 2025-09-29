Liga Nacional

Erick Puerto se confiesa: ¿Lo llamó Rueda para convocarlo? ¿Por qué le dicen Gio? ¿El motivo de la sequía de Platense?

El delantero del Platense reveló que nadie de la Federación de Fútbol se ha comunicado con él y confesó que el apodo "Gio" es por un familiar.

2025-09-29

El atacante hondureño Erick Puerto es el máximo goleador en 12 jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El delantero del Platense vive un momento dulce, pero aún así prioriza la racha negativa del selacio en el campeonato liguero.

Ante Juticalpa anotó su noveno tanto y desmarcó de Nicolás Messiniti en la tabla de goleadores. Posterior al 1-1, Puerto charló con DIARIO DIEZ, donde reveló si Reinaldo Rueda le ha escrito o no para que formar parte de la convocatoria de Honduras en la doble ventana de FIFA de la Eliminatoria Mundialista.

Puerto también nos confesó de dónde procede su apodo "GIO", repasó el mal momento que vive Platense en Liga Nacional y levantó la mano para ser parte de los seleccionados nacionales ante Costa Rica y Haití.

LA ENTREVISTA

¿Cómo analiza el partido empatado ante Juticalpa FC?
Tuvimos varias oportunidades, sabemos que tenemos que estar un poquito más concentrados, no la supimos concretar muy bien, no supimos asimilar la última jugada, terminar la última jugada, pero esta semana nos vamos a preparar mejor para enfrentar el próximo partido.

Te tocó asimilar el rol de goleador del equipo ante la baja de Ilce Barahona
Sí, con él siempre lo hablo, que cada minuto, cada oportunidad que él me dé, la voy a tratar de aprovechar para ayudar a mis compañeros adentro del terreno. Está bien errático últimamente el equipo, no se le dan los resultados.

¿Qué está pasando? ¿Se ve ansiedad en ustedes?
Creo que es más la toma de decisiones al concretar la última jugada y pues eso vamos a tratar de trabajarlo esta semana para tratar de culminar la última.

Gio, se viene una semana importante para la Selección Nacional, la convocatoria de Reinaldo Rueda, ¿ha tenido comunicación usted con respecto a una posible convocatoria?
No, no, con él no, ninguna conversación, ningún comunicado, nada, solo yo sigo trabajando.

¿Por qué ese apodo de Gio, si su nombre no es, es Erick Puerto, Erick Omar Puerto?
No, eso viene de familia, por mi papá, él es Gio y a mí me decían Gio chiquito, pero ya aquí las personas me dicen Gio.

¿Y qué representa para usted Erick Puerto, que la gente lo nombre de esa forma?
No, para mí es un orgullo porque gracias a mi papá, a mis padres, yo estoy aquí, soy lo que soy gracias a ellos porque me han educado de esa forma y pues me han enseñado nunca a rendirme.

Mensaje a la afición del Platense
Con ellos muy alegre, muy feliz porque ahí están apoyándonos siempre, siempre vino un gran número de personas, quería regalarles el triunfo, pero lastimosamente no pudimos, vino mi familia, vino todas las personas y pues es lo que me duele que no pudimos dar el resultado en casa.

¿Levanta la mano para estar en la Selección Nacional?
Sí, nosotros siempre estamos disponibles y como le digo, todo lo dejo en manos de Dios.

