Erick Puerto se confiesa: ¿Lo llamó Rueda para convocarlo? ¿Por qué le dicen Gio? ¿El motivo de la sequía de Platense?

El atacante hondureño Erick Puerto es el máximo goleador en 12 jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El delantero del Platense vive un momento dulce, pero aún así prioriza la racha negativa del selacio en el campeonato liguero. Ante Juticalpa anotó su noveno tanto y desmarcó de Nicolás Messiniti en la tabla de goleadores. Posterior al 1-1, Puerto charló con DIARIO DIEZ, donde reveló si Reinaldo Rueda le ha escrito o no para que formar parte de la convocatoria de Honduras en la doble ventana de FIFA de la Eliminatoria Mundialista. Puerto también nos confesó de dónde procede su apodo "GIO", repasó el mal momento que vive Platense en Liga Nacional y levantó la mano para ser parte de los seleccionados nacionales ante Costa Rica y Haití.

LA ENTREVISTA

¿Cómo analiza el partido empatado ante Juticalpa FC?

Tuvimos varias oportunidades, sabemos que tenemos que estar un poquito más concentrados, no la supimos concretar muy bien, no supimos asimilar la última jugada, terminar la última jugada, pero esta semana nos vamos a preparar mejor para enfrentar el próximo partido. Te tocó asimilar el rol de goleador del equipo ante la baja de Ilce Barahona

Sí, con él siempre lo hablo, que cada minuto, cada oportunidad que él me dé, la voy a tratar de aprovechar para ayudar a mis compañeros adentro del terreno. Está bien errático últimamente el equipo, no se le dan los resultados. ¿Qué está pasando? ¿Se ve ansiedad en ustedes?

Creo que es más la toma de decisiones al concretar la última jugada y pues eso vamos a tratar de trabajarlo esta semana para tratar de culminar la última.