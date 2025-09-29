Erick Puerto se confiesa: ¿Lo llamó Rueda para convocarlo? ¿Por qué le dicen Gio? ¿El motivo de la sequía de Platense?

<b>Gio, se viene una semana importante para la Selección Nacional, la convocatoria de Reinaldo Rueda, ¿ha tenido comunicación usted con respecto a una posible convocatoria?</b><br />No, no, con él no, ninguna conversación, ningún comunicado, nada, solo yo sigo trabajando.<b>¿Por qué ese apodo de Gio, si su nombre no es, es Erick Puerto, Erick Omar Puerto?</b><br />No, eso viene de familia, por mi papá, él es Gio y a mí me decían Gio chiquito, pero ya aquí las personas me dicen Gio.<b> ¿Y qué representa para usted Erick Puerto, que la gente lo nombre de esa forma?</b><br />No, para mí es un orgullo porque gracias a mi papá, a mis padres, yo estoy aquí, soy lo que soy gracias a ellos porque me han educado de esa forma y pues me han enseñado nunca a rendirme.<b>Mensaje a la afición del Platense</b><br />Con ellos muy alegre, muy feliz porque ahí están apoyándonos siempre, siempre vino un gran número de personas, quería regalarles el triunfo, pero lastimosamente no pudimos, vino mi familia, vino todas las personas y pues es lo que me duele que no pudimos dar el resultado en casa.<b>¿Levanta la mano para estar en la Selección Nacional?</b><br />Sí, nosotros siempre estamos disponibles y como le digo, todo lo dejo en manos de Dios.