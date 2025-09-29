Liga Nacional

Platense no pierde el tiempo y blinda a su goleador Erick Puerto: Este es el nuevo contrato que firmó

El equipo de Puerto Cortés extendió por tres años más el contrato del atacante Erick Puerto.

    Erick Puerto, de 23 años de edad, es el actual goleador del Platense en el Apertura 2025.

    Mario O. Figueroa
2025-09-29

El Platense de Puerto Cortés dio un paso firme en su planificación deportiva al anunciar la renovación del contrato de su máximo goleador, Erick Puerto. DIEZ conoció que el delantero firmó una extensión por tres temporadas, lo que representa un blindaje importante para el club ante el interés que podría despertar en el extranjero.

La decisión escuala obedece a la necesidad de asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más determinantes en el ataque. Puerto ha sido pieza clave en las últimas campañas, consolidándose como referente en la ofensiva y ganándose el respaldo de la afición porteña.

Con esta renovación, Platense busca mantener estabilidad en su plantel y al mismo tiempo proteger sus intereses en caso de que surja una oferta internacional por el atacante. DIEZ conoció que el club quiere estar preparado para negociar en condiciones favorables si se da la oportunidad de un traspaso.

Erick Puerto, de gran proyección y considerado uno de los talentos más destacados de la Liga Nacional, ha mostrado regularidad en el torneo local. Sus nueve goles han sido decisivos para que el equipo sume puntos importantes y mantenga aspiraciones en la tabla.

La renovación llega en un momento clave, ya que varios equipos del balompié catracgo han mostrado interés en el futbolista. Sin embargo, la cláusula contractual ahora le da a Platense una posición más sólida en el mercado y mayor margen de maniobra para definir el futuro de su goleador.

Platense de Puerto Cortés suma cinco partidos consecutivos sin poder ganar en el Apertura 2025, pero se mantiene en la quinta posición de la clasificación. En la jornada 13 visitan a Real España el domingo 5 de octubre.

DATO IMPORTANTE: Los primeros seis lugares de la tabla avanzan a la segunda ronda que estará conformada por dos triangulares; los primeros de cada triangular avanzan a la gran final después de disputar cuatro partidos.

