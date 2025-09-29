Platense no pierde el tiempo y blinda a su goleador Erick Puerto: Este es el nuevo contrato que firmó

El Platense de Puerto Cortés dio un paso firme en su planificación deportiva al anunciar la renovación del contrato de su máximo goleador, Erick Puerto. DIEZ conoció que el delantero firmó una extensión por tres temporadas, lo que representa un blindaje importante para el club ante el interés que podría despertar en el extranjero.

La decisión escuala obedece a la necesidad de asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más determinantes en el ataque. Puerto ha sido pieza clave en las últimas campañas, consolidándose como referente en la ofensiva y ganándose el respaldo de la afición porteña.

Con esta renovación, Platense busca mantener estabilidad en su plantel y al mismo tiempo proteger sus intereses en caso de que surja una oferta internacional por el atacante. DIEZ conoció que el club quiere estar preparado para negociar en condiciones favorables si se da la oportunidad de un traspaso.