Platense no pierde el tiempo y blinda a su goleador Erick Puerto: Este es el nuevo contrato que firmó

Platense de Puerto Cortés suma cinco partidos consecutivos sin poder ganar en el Apertura 2025, pero se mantiene en la quinta posición de la clasificación. En la jornada 13 visitan a Real España el domingo 5 de octubre.DATO IMPORTANTE: Los primeros seis lugares de la tabla avanzan a la segunda ronda que estará conformada por dos triangulares; los primeros de cada triangular avanzan a la gran final después de disputar cuatro partidos.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES DEL APERTURA 2025</a></b>