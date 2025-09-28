La molestia de Espinel, lesión de Edwin Rodríguez y la crítica a la Selección de Honduras: "estamos siendo un poco perjudicados"

Eduardo Espinel , técnico del Olimpia, rotó a la plantilla frente a los Maquileros y explicó por el momento que atraviesan, la siguidilla de partidos, el duelo de vuelta de los cuartos de final de Copa Centroamericana y no tendrá a los seleccionados en la jornada 13 por la eliminatoria de Concacaf.

Olimpia derrotó con marcador de 2-0 a CD Choloma en el cierre de la jornada 12 que marcó el inicio de la segunda vuelta del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

La victoria no fue sencilla y la valora: "Importante, este es el camino que tiene el club, por el esfuerzo de todo el partido, el viaje... Necesitábamos (el gol) para tener un poco más de tranquilidad, esa pausa. Contento porque muchos chicos, ahí que no tuvieron muchos minutos, es mantenerse arriba en la tabla, acumular ritmo en jugadores, era de ganar sea como sea", afirmó.

El "Roble" Espinel estableció que les faltó pequeños detalles en el juego de este domingo. "Coincidimos que tuvimos posibilidades de ser punzantes, por ahí no fue el mejor partido en intensidad, creo que lo controlamos el juego, el segundo gol dio tranquilidad. En general, se tuvo control".

Hoy contra Choloma pasó lo mismo el jueves ante Cartaginés en Costa Rica, Edwin Rodríguez fue anunciado de titular y luego se envió a la banca. "Simplemente está pasando un momento futbolístico donde no se siente bien, nada más. Estamos tratando que tenga minutos, no lo estamos logrando, vamos con tranquilidad. Hay una fecha eliminatoria, genera preocupación y ojalá se mejore en estos días, que se puede sentir mejor".

La conferencia de prensa tras el encuentro frente a CD Choloma se calentó y al entrenador del León no le gustó que le consultaron nuevamente sobre el tema de Edwin Rodríguez. "Lo contesté en Costa Rica, lo contesté ahora, ya está muchachos", soltó el entrenador uruguayo.

Un periodista le comentó que la parte médica del club no brinda información sobre la lesión de Edwin Rodríguez: "¿Y yo tengo la culpa? Tengo un montón de cosas para hacer. Vayan a la fuente, no puedo estar hablando solo de un jugador en esta conferencia de prensa. Yo he sido respetuoso, preguntan lo mismo", afirmó Espinel.

Dejando atrás el tema del mediocampista, el entrenador señaló que está luchando con muchos detalles para que Olimpia afronte este tramo y lo que resta en la mejor de las condiciones.

"Está preocupando, mucho viaje, horas, con escalas... Hay jugadores que no tienen muchos minutos y los sentimos cansados, no por jugar, sino por viajes. Hay preocupación por llegar al 100, rotamos jugadores", destacó el técnico que ya tiene una corona con Olimpia.

Y después del encuentro del jueves ante Cartaginés cederán a los futbolistas a la Selección de Honduras para los juegos ante Costa Rica y Haití del 9 y 13 de octubre por la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

"Muy positivo el partido para ver a los jugadores, no sé si tendré a los jugadores de la Selección para el próximo partido, será difícil jugar el jueves, no tener a los muchachos después. Pero apoyamos siempre a la Selección, pero estamos siendo un poco perjudicados", fue la crítica que lanzó Eduardo Espinel.

Ya pasó el duelo ante Choloma y el jueves en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa buscarán sentenciar el cruce ante Cartaginés, ganaron la ida por 2-1 en Costa Rica, donde está el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y obtener el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

"Necesitamos un poco más de intensidad. Intentamos siempre darle la importancia a cada partido, el campeonato es largo y da revanchas. Vamos a planificar este juego del jueves, mañana en el CAR pensando en Cartaginés, rival durísimo y aportará muchísimo. La gente exigirá, estaremos concentrados", valoró.