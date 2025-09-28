Platense vuelve al Excélsior con sabor a derrota: Juticalpa, con diez hombres por expulsión, suma un empate de oro

¡Qué partidazo! Platense y Juticalpa nos regalaron un tremendo duelazo que terminó empatado 1-1 en la continuación de la jornada 12 del Apertura 2025 y en el regreso del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

El feudo más importante de Puerto Cortés reabrió sus puertas luego de su remodelación que duró toda la primera vuelta del presente campeonato. La hinchada porteña asistió en mayoría al recinto para ver nuevamente a su querido tiburón.

Juticalpa, golpeado por la reducción de puntos por supuesto incumplimiento de pagos contra exjugadores del club, pegó primero en el minuto 16. El extiburón David Mendoza sacó un derechazo sensacional que se metió en la zona inferior derecha del arco de Orobio.

Este fue un duro golpe para el selacio, que se fue con todo sobre la portería de Denovan Torres. Georgie Welcome, Erick Puerto y Yeison Arriola buscaron castigar la portería de Galileo, pero el guardián estaba encendido.

Pero todo cambió para Juticalpa sobre el final del primer tiempo, ya que Roger Gonzáles recibió la tarjeta roja por parte de Said Martínez. El volante de contención tiró un hachazo inexplicable y el "Matemático" lo terminó echando del compromiso.

Platense aprovechó su ventaja numérica para el complemento. Y llegó el de siempre, Erick Puerto, que se quitó una marca en el área rival y disparó un tremendo derecho para igualar los cartones en el minuto 58' del cotejo.