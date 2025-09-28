Platense vuelve al Excélsior con sabor a derrota: Juticalpa, con diez hombres por expulsión, suma un empate de oro

Puerto levantó a la hinchada del Platense que copó en el Excélsior, pero el selacio no supo aprovechar la ventaja y Juticalpa rescató un punto de oro en la tabla de posiciones. El "Tiburón" llegó a 15 puntos, pero sumó su quinto juego sin triunfo. Los "Canecheros", por su parte, llegaron a 13. DATO IMPORTANTE: Juticalpa FC apeló el fallo emitido por la Comisión de Apelaciones, que autorizó la reducción de cuatro puntos al conjunto canechero por su supuesto incumplimiento de pago con exjugadores de la plantilla.