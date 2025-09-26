Malas noticias para Juticalpa: Liga Nacional confirma pérdida de puntos a los "canecheros" tras notificación de Comisión de Apelaciones

La Liga Nacional de Honduras celebró este día una reunión clave en la que se acató la orden emanada de la sentencia del Comité de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), relacionada con el club Juticalpa FC. La decisión obedece al incumplimiento de pagos contra los futbolistas Jesse Moncada y Juan Ramón Mejía.

Durante la sesión, los representantes de la Liga Nacional fueron notificados oficialmente de la resolución y procedieron a dar cumplimiento a lo instruido por la FFH. La medida implica una modificación en la tabla de posiciones del torneo en curso, lo que podría tener repercusiones en la zona de clasificación.