Malas noticias para Juticalpa: Liga Nacional confirma pérdida de puntos a los "canecheros" tras notificación de Comisión de Apelaciones

Los dirigentes adelantaron que al finalizar la reunión se darán a conocer todos los detalles del caso, así como la nueva configuración de la tabla general.El Juticalpa FC, por su parte, se ve directamente afectado en su lucha dentro del campeonato, ya que la sanción compromete su lugar en la clasificación. La institución aún no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a lo ocurrido.En contraste, otros equipos involucrados en la pelea por puestos de privilegio o por la permanencia podrían beneficiarse indirectamente de la resolución. La modificación en la clasificación abre un nuevo escenario que cambiará las aspiraciones de varios clubes de cara a lo que resta del torneo.