¡Terminó la primera vuelta! Jugador pasó los 100 goles, el anotador más longevo en Honduras y el estadio emblemático que vuelve

Concluyó la primera vuelta del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras y con ello deja al Olimpia subido e el liderato con 21 puntos, dos más que su escolta, el Marathón que está cumpliendo 100 años y que es dirigido por el argentino Pablo Lavallén. El último partido de la primera vuelta fue el empate a uno entre Juticalpa FC y Génesis PN, este último que fue uno de los cuatro clubes que cambió técnico en esta etapa inicial del campeonato hondureño. VER MÁS: TODO EL CALENDARIO DE LA LIGA NACIONAL Al llegar al ecuador del torneo también nos deja 177 gritos de gol, siendo Olimpia con 24 anotaciones el que mas convierte y Victoria con apenas 8, el que menos goza en esa casilla goleadora. No obstante, al que más le usado las redes es el CD Choloma con 30 perforaciones.

Y hablando de goles, en la tabla de máximos anotadores está compartida por Erick Puerto del Platense y Alexy Vega del Marathón, ambos con ocho anotaciones, perseguidos por Rodrigo de Olivera, Nicolás Messiniti con siete y el jovencito de 18 años del Olancho FC, Yemerson Cabrera que contabiliza cinco goles. Ángel Tejeda, también con cinco dianas, superó la barrera de los 100 goles y ya suma 105 goles convertidos en la Liga Nacional de Honduras, ahora con presente en el Génesis PN, donde va teniendo un buen torneo. Y si de datos hablamos, uno del cual poco se comentó fue el que rompió Georgie Welcome quien con sus tres goles en el campeonato con la camiseta del Platense, se convirtió en el jugador más longevo en anotar goles en la Liga Nacional de Honduras. Tiene 40 años de edad.

De igual forma, justamente en el último partido de esta primera vuelta nos dejó a un portero goleador, que se suma a los registros de la Liga Nacional. Denovan Torres, de penal, marcó su primer gol en la primera división con la camiseta del Juticalpa FC. Edrick Menjívar, Jonathan Rougier y Gerson Argueta habían sido los últimos. Para la última etapa de la primera fase del certamen se espera el regreso de Rubilio Castillo en el Marathón, delantero ídolo en Motagua que causó revuelo con su fichaje por los esmeraldas. El jugador cumplió una sanción de cuatro juegos y está disponible para la siguiente jornada.