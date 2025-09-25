¡Terminó la primera vuelta! Jugador pasó los 100 goles, el anotador más longevo en Honduras y el estadio emblemático que vuelve

De igual forma, justamente en el último partido de esta primera vuelta nos dejó a un portero goleador, que se suma a los registros de la Liga Nacional. <b>Denovan Torres</b>, de penal, marcó su primer gol en la primera división con la camiseta del Juticalpa FC.<b> Edrick Menjívar,</b> <b>Jonathan Rougier </b>y<b> Gerson Argueta</b> habían sido los últimos.Para la última etapa de la primera fase del certamen se espera el regreso de Rubilio Castillo en el Marathón, delantero ídolo en Motagua que causó revuelo con su fichaje por los esmeraldas. El jugador cumplió una sanción de cuatro juegos y está disponible para la siguiente jornada.