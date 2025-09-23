Rivas visualiza el juego ante Cartaginés y el compromiso con el club: "Tenemos que darnos cuenta que estamos en Olimpia"

Elison Rivas vive un gran momento con el actual campeón del fútbol hondureño, siendo titular y participando en varios goles con el conjunto albo. El lateral izquierdo se incorporó procedente del Olancho FC y, desde su llegada, ha sido uno de los jugadores fijos en el once titular de Eduardo Espinel.

Olimpia cerró líder la primera vuelta del campeonato con 21 puntos, luego de vencer al Victoria en la jornada 11 del torneo local. En la Copa Centroamericana, los leones lograron romper su mala racha de quedarse en fase de grupos y clasificaron a los cuartos de final del certamen internacional.

Rivas fue titular en todo el torneo internacional y anotó un gol de tiro libre ante Xelajú en la última jornada de la Copa, donde aseguraron el liderato del grupo D.

El lateral habló en conferencia de prensa, donde admitió su nerviosismo en cada juego que disputa con los merengues, aseguró el compromiso del grupo en ambos torneos y respondió a los aficionados que piden la Copa Centroamericana como prioridad.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo se encuentra el grupo y qué les ha pedido el profesor previo al importante partido de la Copa Centroamericana?

El grupo está bien preparado. Antes de que empezaran los dos torneos, se habló con los compañeros, los profesores y directivos sobre asumir la responsabilidad de ambos torneos y buscar quedar campeón en los dos. Veo al grupo muy emocionado y me alegra ver a los entrenadores con esa alegría en los entrenamientos; eso da buena espina. Se está haciendo el trabajo de la mejor manera.

¿Qué tal el envión anímico luego del triunfo frente a Victoria en La Ceiba? Llegan como líderes. ¿Qué esperar de este Olimpia ante Cartaginés?

Felicito al grupo que tuvo participación contra Victoria. Debemos darnos cuenta de que estamos en Olimpia: entra uno y sale otro, y debemos hacerlo de la mejor manera. Tenemos un grupo muy compacto, sin problemas, lo que nos ha llevado a la senda del triunfo y a estar en la punta.

Hablando del partido que se viene en la Copa Centroamericana ante Cartaginés, ¿cómo manejan la presión?

Cartaginés es un equipo importante en su país, pero Olimpia es el más grande de Honduras. La presión es para ambos equipos. Uno debe mantener la calma, concentrarse y no cometer muchos errores, confiando en el trabajo de los profesores y de los compañeros.

¿Veremos a Olimpia proponiendo en Costa Rica a ganar el partido sin especular, tomando en cuenta la grandeza del equipo?

Sí, claro. El equipo tiene que salir a proponer en cualquier país y ante cualquier rival, porque por eso somos considerados grandes: para imponernos y hacernos sentir en cualquier cancha del país.

El margen de error en la Copa Centroamericana es mínimo; un fallo te deja fuera. ¿Cómo se han preparado luego de recibir varios goles en los últimos encuentros y en este torneo?

Es un tema en el que venimos trabajando. La verdad es que el torneo local está muy difícil si se observa la tabla. Todos los equipos no quieren perder, y perder un partido te puede dejar atrás, pero eso también nos tranquiliza, porque no solo Olimpia ha perdido partidos, otros equipos también. Este partido del jueves lo tomamos con mucha responsabilidad y queremos prometerle a la afición la mejor versión de Olimpia.

El Cartaginés está líder en su liga, en Costa Rica, y Olimpia también. ¿Qué va a proponer Olimpia frente a esa presión por el título?

No solo la afición lo pide con ganas, sino que es un orgullo para el país quedar campeón de una copa tan importante. Además, queremos ser campeones de ambos torneos. Por eso tomamos estos partidos con responsabilidad y alegría, y como dicen los entrenadores, divertirnos con responsabilidad. Estamos preparados para todo.

Sobre el rival, ¿qué les ha dicho el profesor sabiendo que Cartaginés tiende a tener posesión del balón?

Sé poco del equipo de Cartaginés, pero de lo que conozco, es un equipo aguerrido y tengo amigos ahí. Así como ellos manejan la posesión, Olimpia también lo hace. Será un duelo de líderes, como mencionó el compañero.

Todo ha salido muy bien. Olimpia ya aseguró la primera vuelta y se clasificó después de dos años de no llegar a esta etapa. ¿Cuál es el sentimiento: presión o motivación?

Motivación, sin duda. Desde salir de casa y ver a la familia, es un impulso extra. Además, queremos darle la copa a los aficionados de Olimpia y al país. No solo los seguidores de Olimpia disfrutarán de este título, sino todo Honduras, porque ayuda al ranking del país. Es una motivación más, no hay presión.

¿Cómo analizas el desarrollo de este juego en Costa Rica entre Olimpia y Cartaginés?

Cada partido que juego con el equipo lo visualizo como una final. Cada encuentro es una final para mí. Siento algo de presión, pero siempre estoy tranquilo, sabiendo que tengo el respaldo de mis compañeros y de los profesores.