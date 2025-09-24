Juticalpa FC pifia contra Génesis y desaprovecha en casa; Ángel Tejeda sigue encendido de cara al gol

Al minuto 45, el árbitro señaló un penal muy discutido a favor de los locales. Contra todo pronóstico, fue el arquero <b>Denovan Torres</b> que asumió la responsabilidad y desde los once pasos convirtió con frialdad, adelantando a su equipo justo antes del entretiempo. Un gol que, además de poner el 1-0, desató reclamos y dejó un ambiente caldeado rumbo a los vestuarios.La reacción de <b>Génesis </b>no tardó. Los visitantes salieron con una mentalidad completamente distinta en la segunda mitad: más agresivos, más intensos y con mayor claridad en el ataque empujados por su técnico <b>Fernando Mira.</b>El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 65. Luego de una gran jugada colectiva que desarmó la defensa de <b>Juticalpa</b>, el delantero <b>Ángel Tejeda</b> aprovechó un balón llegado al área para sacar un remate certero que se convirtió en el gol del empate. Una definición de calidad para poner el 1-1 y darle justicia al marcador.