Juticalpa FC pifia contra Génesis y desaprovecha en casa; Ángel Tejeda sigue encendido de cara al gol

En un partido cargado de emociones, polémicas y entrega total, Juticalpa FC y Génesis PN firmaron un empate 1-1 en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en duelo pendiente de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El encuentro, disputado bajo un clima cálido y con casi nula presencia de aficionados, comenzó con mucha intensidad. Durante los primeros 25 minutos, ambos equipos se mostraron ordenados en defensa, sin arriesgar demasiado. El juego se concentró en el medio campo, con pocas ocasiones claras y mucha disputa por la posesión. Conforme avanzaron los minutos, tanto Génesis como Juticalpa buscaron adueñarse del balón y proponer más, aunque sin lograr imponerse del todo. El duelo parecía destinado a irse al descanso sin goles, hasta que una acción polémica cambió el guion.

Al minuto 45, el árbitro señaló un penal muy discutido a favor de los locales. Contra todo pronóstico, fue el arquero Denovan Torres que asumió la responsabilidad y desde los once pasos convirtió con frialdad, adelantando a su equipo justo antes del entretiempo. Un gol que, además de poner el 1-0, desató reclamos y dejó un ambiente caldeado rumbo a los vestuarios. La reacción de Génesis no tardó. Los visitantes salieron con una mentalidad completamente distinta en la segunda mitad: más agresivos, más intensos y con mayor claridad en el ataque empujados por su técnico Fernando Mira. El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 65. Luego de una gran jugada colectiva que desarmó la defensa de Juticalpa, el delantero Ángel Tejeda aprovechó un balón llegado al área para sacar un remate certero que se convirtió en el gol del empate. Una definición de calidad para poner el 1-1 y darle justicia al marcador.

Los minutos finales ofrecieron tensión, llegadas en ambas áreas y emociones de ida y vuelta, pero el marcador no se movió más. Con este empate, los canecheros alcanzaron los 16 puntos y se mantienen firme en la pelea, ubicado en la cuarta posición. Génesis, por su parte, suma un punto que le sabe a poco, pero que le permite mantenerse en la novena plaza con 9 unidades.

- FICHA TÉCNICA -