¡Drama en el Victoria! Jhon Jairo López ruega apoyo por atraso salarial: "Viene diciembre y queremos llevar algo a nuestras casas"

Con firmeza y sinceridad, el técnico colombiano hizo un llamado abierto a la afición para que acompañe al plantel en este duelo directo por la permanencia. “Hoy quiero invitar a toda la afición, a toda la población ceibeña, que por favor nos acompañen a ese día martes, ese partido a las 5 y 15 en el estadio de La Ceiba, para jugar un partido que va a ser el partido más duro que vamos a tener durante todo este torneo, que es contra Choloma, porque algo claro lo dijimos nosotros, que no nos íbamos a ir y que este equipo nos iba a quedar de último”, expresó López con determinación.

El Victoria atraviesa días decisivos en su lucha por escapar del fondo de la tabla, y su entrenador, Jhon Jairo López , ha levantado la voz para pedir el respaldo de la afición ceibeña en uno de los partidos más cruciales del torneo. El choque de este martes ante Choloma, programado para las 5:15 de la tarde en el Estadio Ceibeño , podría marcar un punto de inflexión para el equipo jaibo, que urge de puntos y ánimo.

El entrenador resaltó la importancia de obtener una victoria que les permita recortar distancia con rivales directos en la tabla. “Ahí tenemos el chance para sacarle unos 3 puntos y acortarle la diferencia a un Génesis, a un Juticalpa y bueno, por eso los invitamos a ustedes, para que también nos ayudaran y que esto valga para una invitación a todos los ceibeños, a toda la gente de esta ciudad y a todos los hinchas de Victoria”, añadió.

López también mencionó que, más allá del aspecto deportivo, el apoyo de la afición significaría un alivio económico para el plantel, que vive meses de atraso salarial. “Que vengan y nos apoyen, que esta taquilla sería un premio mínimo pero bien merecido para todo el cuerpo técnico y todos los jugadores que creo que nos lo merecemos, porque ahora vienen fechas muy importantes para todos y cada uno de nosotros, para nuestra familia, viene época de diciembre y lo mínimo que queremos es llevar algo a nuestras casas, llevarle un regalo de navidad a nuestros hijos, una cena navideña, una cena de fin de año, que hoy no lo podemos tener porque el atraso salarial en cuanto a meses, tanto a jugadores como cuerpo técnico es grande”, lamentó.

Pese a las dificultades, el entrenador destacó la resiliencia del grupo, que ha seguido trabajando a pesar de la crisis. “La hemos pasado así, difícil, pero más sin embargo nos hemos mantenido”, dijo, reconociendo la fortaleza del vestuario en medio de la adversidad.

Finalmente, López envió un mensaje tanto a la afición como a la directiva del club. “Hoy hago esa invitación a todo el pueblo para que asista ese martes y nos pueda colaborar y que nos puedan ayudar y que esa taquilla sea en beneficio de los jugadores y del cuerpo técnico y que los directivos se sensibilicen desde la parte humana de que nosotros también somos seres humanos y que nos merecemos un mejor trato y que entendemos la situación económica que está pasando Victoria, que entendemos la situación que está pasando el fútbol hondureño”, cerró el estratega.