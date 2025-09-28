Olimpia es súper líder y Platense se olvida de ganar, así marcha la tabla de posiciones en Honduras

Este domingo, la jornada continuó en el estadio Excélsior de Puerto Cortés abriendo nuevamente sus puertas luego de remodelaciones para la primera división.

La jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras es historia, los cinco partidos dejaron tres empates y dos triunfos. En esta fecha que marcó el inicio de la segunda vuelta el Motagua tuvo descanso.

El Platense no logró darle la alegría a su afición, que llenó el coloso porteño hasta las banderas y el Juticalpa FC estuvo cerca de la victoria. Finalmente el encuentro terminó 1-1.

Platense ahora lleva una racha negativa de cinco partidos sin conocer el triunfo, en estos encuentros perdieron dos y empataron los otros tres. Mientras que Juticalpa FC sufrió a final de semana, perdieron 4 puntos, tenían 16 antes de jugar contra el Tiburón y ahora cuentan con 13 unidades.

"En reunión de Liga Nacional, este día (viernes 26 de septiembre) se ha acatado la orden que nace de la sentencia del Comité de Apelaciones de la FFH de quitar puntos al club afiliado, Juticalpa FC. Los detalles serán entregados al finalizar la reunión y la tabla final de posiciones tras tal determinación", fue el comunicado de la Liga Nacional. Los olanchanos ya apelaron y esperan recuperar los puntos.

Mientras que el Olimpia y CD Choloma cerró la jornada 12 en el estadio Nacional Chelato Uclés. El León hizo movimientos en su 11 de gala y aún así logró sacar el triunfo por 2-0.

Los Maquileros dieron la batalla en el coloso capitalino y metieron en aprietos a los Albos. Sin embargo, los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel se escaparon en el liderato.

Con el triunfo el Olimpia ahora llegó a 24 puntos, mientras que atrás se quedaron Marathón y Platense, cada uno con 20 unidades producto de sus respectivos empates en la fecha 12.

En los otros resultados, Marathón empató con Victoria por 2-2, mientras que Lobos UPNFM llegó a La Paz donde ganó 3-2 y Olancho FC no logró derrotar a Real España, fue un 1-1. Todo esto pasó el sábado.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES EN HONDURAS