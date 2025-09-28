Olimpia metió el acelerador para vencer a un Choloma bien parado en el Nacional y se escapan en la cima

<b>SEGUÍ EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO<br />MINUTO 90+3: </b>finaliza el partido, Olimpia se lleva el triunfo con marcador de 2-0 frente al Choloma y es líder con 24 puntos.<br /><b>MINUTO 90: </b>se agregaron tres minutos de descuento en el partido.<br /><b>MINUTO 88: </b>Choloma metiendo en problemas al Olimpia en el cierre de la segunda parte.<br /><b>MINUTO 83: </b>gooooooooooool del Olimpia, Jorge Álvarez se combina con Chirinos, le devuelve el balón y define con calidad el volante para el 2-0.<br /><b>MINUTO 78: </b>Michaell Chirinos entra en el Olimpia para darle mayor movilidad al ataque. Salió Kevin López.<br /><b>MINUTO 68: </b>cambios en Choloma, Eli Palma y Wilfredo Díaz entran, en Olimpia entran Yustin Arboleda y José Mario Pinto, salen Bengtson y Maynor Arzú.<br /><b>MINUTO 64: </b>amonestado el extremo del Olimpia, Dereck Moncada.<br /><b>MINUTO 59: </b>Edrick Menjívar se estira y evita el gol del CD Choloma por medio de Marco Tulio Aceituno.<br /><b>MINUTO 51: </b>casi marcó Queiroz, cabezazo tras el tiro libre de Jorge Álvarez y en la línea la sacó el portero colombiano.<br /><b>- Inicia la segunda parte en el estadio Chelato Uclés entre Olimpia y CD Choloma.<br />MINUTO 45: </b>no hay tiempo de descuento y finaliza la primera parte, lo gana Olimpia por 1-0.<br /><b>MINUTO 38: </b>Bermúdez frente al arco y Menjívar lo desvió, luego Milton Núñez en el contrarremate y nuevamente el meta detuvo.<br /><b>MINUTO 36: </b>amonestado el delantero del Olimpia Jerry Ricardo Bengtson Bodden por una falta en el centro del campo.