Olimpia metió el acelerador para vencer a un Choloma bien parado en el Nacional y se escapan en la cima

El encuentro se desarrolló en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Olimpia
Olimpia
2
CD Choloma
CD Choloma
0
2025-09-28

La jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras finalizó este domingo 28 de septiembre con el partido entre el Olimpia y CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés. Lo ganó el local con marcador de 2-0.

SEGUÍ EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO
MINUTO 90+3: finaliza el partido, Olimpia se lleva el triunfo con marcador de 2-0 frente al Choloma y es líder con 24 puntos.
MINUTO 90: se agregaron tres minutos de descuento en el partido.
MINUTO 88: Choloma metiendo en problemas al Olimpia en el cierre de la segunda parte.
MINUTO 83: gooooooooooool del Olimpia, Jorge Álvarez se combina con Chirinos, le devuelve el balón y define con calidad el volante para el 2-0.
MINUTO 78: Michaell Chirinos entra en el Olimpia para darle mayor movilidad al ataque. Salió Kevin López.
MINUTO 68: cambios en Choloma, Eli Palma y Wilfredo Díaz entran, en Olimpia entran Yustin Arboleda y José Mario Pinto, salen Bengtson y Maynor Arzú.
MINUTO 64: amonestado el extremo del Olimpia, Dereck Moncada.
MINUTO 59: Edrick Menjívar se estira y evita el gol del CD Choloma por medio de Marco Tulio Aceituno.
MINUTO 51: casi marcó Queiroz, cabezazo tras el tiro libre de Jorge Álvarez y en la línea la sacó el portero colombiano.
- Inicia la segunda parte en el estadio Chelato Uclés entre Olimpia y CD Choloma.
MINUTO 45: no hay tiempo de descuento y finaliza la primera parte, lo gana Olimpia por 1-0.
MINUTO 38: Bermúdez frente al arco y Menjívar lo desvió, luego Milton Núñez en el contrarremate y nuevamente el meta detuvo.
MINUTO 36: amonestado el delantero del Olimpia Jerry Ricardo Bengtson Bodden por una falta en el centro del campo.

Jerry Bengtson abrió el marcador en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Jerry Bengtson abrió el marcador en el estadio Nacional Chelato Uclés.

MINUTO 28: perdonó Brayan Castillo, recibe el pase de Bernárdez y remató solo. Su remate de zurda se fue a un lado del arco.
MINUTO 22: Maynor Arzú recibe dentro del área, cruza buscando un compañero y nadie llegó a la cita para marcar el segundo.
MINUTO 19: cabezazo de Facundo Queiroz que pasa muy cerca del poste y por poco anota el uruguayo.

Maynor Arzú marcando a Brayan Bernández, futbolista del CD Choloma.

Maynor Arzú marcando a Brayan Bernández, futbolista del CD Choloma.

MINUTO 15: habilitación de Bengtson, pero Kevin López se las ingenia para rematar de chilena y pasa cerca el balón de la meta.
MINUTO 12: desborde de Dereck Moncada, remata de zurda con sello de gol y el meta colombiano la manda a tiro de esquina.
MINUTO 9: disparo bien colocado de Maynor Arzú y el arquero colombiano Jeison Truque vuela para detener el balón.
MINUTO 7: Goooooooooooooooooool del Olimpia. Mala salida del portero Truque, le regala la pelota a Maynor Arzú quien habilita al delantero y con un bombazo pone el 1-0.
MINUTO 2: balonazo largo donde Jerry Bengtson termina cometiendo la falta sobre Johnny Leverón.
- Se mueve el balón en el estadio Chelato Uclés entre Olimpia y CD Choloma por la jornada 12.
- Ingresan los clubes a la cancha, se forman y se saludan respectivamente. A punto de iniciar el encuentro.
- De último momento en el Olimpia, se realiza un cambio en el 11 inicial. Iniciará Maynor Arzú en lugar de Edwin Rodríguez.
- El 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, José García, Edwin Lobo, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Edwin Rodríguez, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.

Futbolistas del Olimpia y CD Choloma charlando en la previa.

Futbolistas del Olimpia y CD Choloma charlando en la previa.
Aficionados del Olimpia a la expectativa de una gran triunfo.

Aficionados del Olimpia a la expectativa de una gran triunfo.
Kevin "Choloma" López tiene muchas amistades en el club que vio su debut como profesional.

Kevin "Choloma" López tiene muchas amistades en el club que vio su debut como profesional.

- Edwin Rodríguez, quien ha tenido problemas físicos y no fue parte en los últimos juegos, aparece en la convocatoria contra CD Choloma.
- El encuentro está programado para comenzar desde las 5:15 de la tarde y la Comisión de Arbitraje designó a la cuartera liderada por Allan Ordóñez, acompañado por Roney Salinas, José Zelaya y como cuarto árbitro Arlington Escobar.
- Olimpia llega con 21 puntos, mientras que sus más cercanos competidores Marathón y Olancho FC tienen 20 puntos luego de sus partidos disputados ante Victoria y Real España, ambos terminaron en empates.
- Mientras que el CD Choloma no la pasa bien, cuenta con 7 puntos y el técnico Jorge Pineda sigue intentando sacarlo de los últimos lugares para pensar en la liguilla en el inicio de la segunda vuelta.
- CD Choloma anunció este mismo domingo la baja de la plantilla de dos de sus jugadores. El experimentado Mario Martínez y Luis Contreras, en el comunicado expresaron que fue por mutuo acuerdo.
- Además, el Olimpia viene de vencer al Cartaginés en Costa Rica en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 con marcador de 2-1 y volverán a enfrentarse el jueves 2 de octubre en Tegucigalpa desde las 8:15 pm.

Eduardo Espinel, DT del Olimpia, llegando al escenario del encuentro.

Eduardo Espinel, DT del Olimpia, llegando al escenario del encuentro.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
