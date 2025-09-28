Olimpia metió el acelerador para vencer a un Choloma bien parado en el Nacional y se escapan en la cima

La jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras finalizó este domingo 28 de septiembre con el partido entre el Olimpia y CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés. Lo ganó el local con marcador de 2-0.

SEGUÍ EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

MINUTO 90+3: finaliza el partido, Olimpia se lleva el triunfo con marcador de 2-0 frente al Choloma y es líder con 24 puntos.

MINUTO 90: se agregaron tres minutos de descuento en el partido.

MINUTO 88: Choloma metiendo en problemas al Olimpia en el cierre de la segunda parte.

MINUTO 83: gooooooooooool del Olimpia, Jorge Álvarez se combina con Chirinos, le devuelve el balón y define con calidad el volante para el 2-0.

MINUTO 78: Michaell Chirinos entra en el Olimpia para darle mayor movilidad al ataque. Salió Kevin López.

MINUTO 68: cambios en Choloma, Eli Palma y Wilfredo Díaz entran, en Olimpia entran Yustin Arboleda y José Mario Pinto, salen Bengtson y Maynor Arzú.

MINUTO 64: amonestado el extremo del Olimpia, Dereck Moncada.

MINUTO 59: Edrick Menjívar se estira y evita el gol del CD Choloma por medio de Marco Tulio Aceituno.

MINUTO 51: casi marcó Queiroz, cabezazo tras el tiro libre de Jorge Álvarez y en la línea la sacó el portero colombiano.

- Inicia la segunda parte en el estadio Chelato Uclés entre Olimpia y CD Choloma.

MINUTO 45: no hay tiempo de descuento y finaliza la primera parte, lo gana Olimpia por 1-0.

MINUTO 38: Bermúdez frente al arco y Menjívar lo desvió, luego Milton Núñez en el contrarremate y nuevamente el meta detuvo.

MINUTO 36: amonestado el delantero del Olimpia Jerry Ricardo Bengtson Bodden por una falta en el centro del campo.

MINUTO 28: perdonó Brayan Castillo, recibe el pase de Bernárdez y remató solo. Su remate de zurda se fue a un lado del arco.

MINUTO 22: Maynor Arzú recibe dentro del área, cruza buscando un compañero y nadie llegó a la cita para marcar el segundo.

MINUTO 19: cabezazo de Facundo Queiroz que pasa muy cerca del poste y por poco anota el uruguayo.

MINUTO 15: habilitación de Bengtson, pero Kevin López se las ingenia para rematar de chilena y pasa cerca el balón de la meta.

MINUTO 12: desborde de Dereck Moncada, remata de zurda con sello de gol y el meta colombiano la manda a tiro de esquina.

MINUTO 9: disparo bien colocado de Maynor Arzú y el arquero colombiano Jeison Truque vuela para detener el balón.

MINUTO 7: Goooooooooooooooooool del Olimpia. Mala salida del portero Truque, le regala la pelota a Maynor Arzú quien habilita al delantero y con un bombazo pone el 1-0.

MINUTO 2: balonazo largo donde Jerry Bengtson termina cometiendo la falta sobre Johnny Leverón.

- Se mueve el balón en el estadio Chelato Uclés entre Olimpia y CD Choloma por la jornada 12.

- Ingresan los clubes a la cancha, se forman y se saludan respectivamente. A punto de iniciar el encuentro.

- De último momento en el Olimpia, se realiza un cambio en el 11 inicial. Iniciará Maynor Arzú en lugar de Edwin Rodríguez.

- El 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, José García, Edwin Lobo, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Edwin Rodríguez, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.