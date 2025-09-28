Malas noticias en Marathón: Se confirma el tiempo de baja del volante argentino Brian Farioli

El argentino<b> Brian Farioli </b>recibió un duro golpe en su temporada tras confirmarse que no podrá disputar lo que resta del torneo. El jugador, pieza clave en el esquema de su club, se perderá los compromisos finales debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas.DIEZ conoció que<b> Farioli</b> tiene un desgarro de ligamentos cruzados. Aunque el futbolista no presenta dificultades al caminar, la dolencia es lo suficientemente seria como para impedirle entrenar y competir con normalidad.