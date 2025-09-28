Malas noticias en Marathón: Se confirma el tiempo de baja del volante argentino Brian Farioli

El argentino Brian Farioli recibió un duro golpe en su temporada tras confirmarse que no podrá disputar lo que resta del torneo. El jugador, pieza clave en el esquema de su club, se perderá los compromisos finales debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas. DIEZ conoció que Farioli tiene un desgarro de ligamentos cruzados. Aunque el futbolista no presenta dificultades al caminar, la dolencia es lo suficientemente seria como para impedirle entrenar y competir con normalidad.

Ante la imposibilidad de regresar a las canchas, el verde tomará todas las precauciones necesarias para que el volante tenga una recuperación completa y sin riesgos. Se espera que en las próximas horas se defina el procedimiento quirúrgico. Según las proyecciones iniciales, Farioli podría ser intervenido quirúrgicamente este próximo lunes. El plan contempla una operación que le permitiría iniciar su proceso de rehabilitación cuanto antes, con el fin de regresar en plenitud física. Los tiempos de baja estimados rondan entre dos y tres meses. Esto lo dejaría marginado del cierre de la competencia actual, aunque el objetivo es que pueda estar disponible para el arranque del próximo certamen.