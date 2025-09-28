Liga Nacional

Olimpia metió el acelerador para vencer a un Choloma bien parado en el Nacional y se escapan en la cima

Los Leones se escapan en la tabla de posiciones del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Sin que le sobrara mucho y quizás con más sustos de los esperados, los Leones salieron en modo calculador y apelaron a su colmillo para pegar un segundo zarpazo que lo acentuaron con más ventaja en el primer lugar del Apertura.

Abrió la brecha el más goleador de la historia de la Liga Nacional de Honduras y abrochó el triunfo Jorge Álvarez tras llegar desde el banco de los revulsivos.

“Ocupamos de todos el jueves y para llegar de la mejor manera al partido ante Cartaginés”, decía Álvarez, después del final de un combate que mostró a un Choloma muy distante de aquel que perdió 2-7 en su casa ante el Albo en el inicio de la primera vuelta.

El equipo de Jorge Pineda supo presentar una cara decente ante un Olimpia que guardó a varios de sus habituales titulares y que golpeó muy temprano en el juego.

El portero Jeison Truque, quien posteriormente se reivindicaría con varias tapadas, le dio un regalo con chongo a un Maynor Arzú que sirvió para que Jerry Bengtson firmara su gol 203 apenas a los 8 minutos.

El León, con Jamir Maldonado y Agustín Mulet en el medio, quiso sobrellevar el partido frente a un maquilero rebelde.Un chilena de Kevin López y un aviso de Dereck Moncada insinuaron el segundo antes de que Castillo perdonara el empate en un cara a cara con Menjívar. ¡Cómo la tiraste afuera, Brayan!

Pared como en el barrio Yethson Chávez volvió a probar a un Edrick que poco después se agigantó tapando dos seguidas de Janier Bermúdez y Milton Núñez (sí, el hijo de Tyson). Si Menjívar tapaba, Truque respondía con dos paradones: sacada en la línea a un cabezazo del ingresado Emanuel Hernández y monstruosa tapada en el mano a mano con Jerry.

Leverón y Eli Palma le recordaron el olimpismo que el empate podría llegar, pero dos piezas blancas salieron del banco a estructurar de linda forma el 2-0.Como en el barrio, Michaell Chirinos y Álvarez armaron una pared espectacular que terminó con la definición excelsa de Jorgito frente a Truque.

El 2-0, a los 83, apagó cualquier zozobra en el Nacional. Olimpia triunfó y sacó cuatro puntos de ventaja sobre el segundo en una decimosegunda jornada en la que los rivales directos jugaron para el cuadro de Espinel.

Erlin Varela
Erlin Varela

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.
