Olimpia metió el acelerador para vencer a un Choloma bien parado en el Nacional y se escapan en la cima

Sin que le sobrara mucho y quizás con más sustos de los esperados, los Leones salieron en modo calculador y apelaron a su colmillo para pegar un segundo zarpazo que lo acentuaron con más ventaja en el primer lugar del Apertura. Abrió la brecha el más goleador de la historia de la Liga Nacional de Honduras y abrochó el triunfo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-super-lider-platense-olvida-ganar-tabla-posiciones-honduras-liga-nacional-EG27560224" target="_blank">Jorge Álvarez</a></b> tras llegar desde el banco de los revulsivos.