Humberto Rivera pone en duda su continuidad y responde sobre la reducción de puntos al Juticalpa: "Nos reuniremos..."

El entrenador hondureño mencionó que no tiene clara su continuidad con Juticalpa FC y respondió sobre la reducción de puntos al equipo canechero.

2025-09-28

El Juticalpa FC, golpeado por la reducción de puntos por supuestamente incumplir con el pago de exjugadores, sumó un punto importante ante Platense en el regreso del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

Luego del empate ante el selacio, Humberto Rivera, DT canechero, atendió a la conferencia de prensa, donde reveló que se reunirá con su familia para definir si sigue o no dirigiendo al equipo olanchano.

También tocó el tema del ánimo de los futbolistas tras la sanción de los puntos, la oportunidad a los jóvenes jugadores y los factores que le dieron el empate de oro ante el "tiburón".

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo valora ese punto que se lleva en condición de visitante y qué le pareció el desenvolvimiento del equipo, sobre todo por tanto tiempo con un jugador menos?
Creemos que es un punto importante para nuestro equipo. Jugar 45 minutos con 10 jugadores no es nada fácil, así como estaba la temperatura y después de la situación que el equipo ha estado viviendo. Yo siento que las valoraciones son muy altas y felicito a cada uno de los jugadores por el esfuerzo que hicieron el día de hoy.

¿Cómo hacer para adjudicar después a un jugador y saber que el equipo se vino abajo cuando Platense lo sometió?
Creo que nosotros cedimos el balón al Platense, pero estábamos bien parados atrás. No es que nos sometieran con oportunidades claras, llegaron más con centros. Juticalpa FC hoy demostró que tiene un trabajo muy bien en sus líneas. No sé por dónde mira que nos iban a golear. Vivimos una situación difícil durante la semana y jugar con 10 hombres durante 45 minutos no es nada fácil, pero los jugadores demostraron que están para grandes cosas.

La molestia de Espinel, lesión de Edwin Rodríguez y la crítica a la Selección de Honduras: "estamos siendo un poco perjudicados"


Este fue su último partido con Juticalpa, luego de que usted anunciara que si el equipo perdía cuatro puntos daría un paso al costado. ¿Mantiene su opinión o ha cambiado?
El día de mañana nos reuniremos en familia. Ya hablamos después del fallo que dio la Comisión de Apelaciones y vamos a esperar qué dice mi familia. Nosotros siempre ponemos todo proyecto primero en las manos de Dios y luego en las de mi familia. Hasta ahora seguimos siendo entrenadores de Juticalpa.

Hoy dio oportunidad a varios jovencitos. ¿Por qué esa decisión?
Creo que los jugadores que entrenan bien, que trabajan con disciplina en cada sesión, tienen que jugar. Hoy quedó claro que jugadores que no habían debutado lo hicieron bien. Ojalá sigan trabajando con la misma mentalidad para rendir al máximo.

Profesor, usted mencionó que regaló la iniciativa de la pelota al Platense. ¿El orden táctico de los muchachos es lo más destacable de este empate?
Sí, como dije, le dimos el balón al Platense, pero lo importante es que Juticalpa FC demostró estar muy sólido en sus dos líneas defensivas. Eso es clave para aspirar a lo que queremos. A pesar de que Platense atacó mucho por las bandas, sabíamos de su fortaleza en esas zonas. Cedimos el balón, pero casi todos los despejes y centros los ganamos en defensa.

¿Cuál fue el trabajo con los muchachos durante la semana? No solo lo táctico y técnico, también en lo psicológico, porque la pérdida de puntos pudo afectar el ánimo. ¿Cómo los preparó para que no se vinieran abajo antes del partido?
Sabíamos que no era fácil. Los jugadores estaban convencidos de que podían lograr cosas importantes y luego vivieron esa situación difícil. Hablamos con ellos y conseguimos dos psicólogas para mentalizarlos de que son capaces. Hoy demostraron que, a pesar de que nos quitaron cuatro puntos, pareciera que eso no pasó. Son dignos de felicitación por la manera en que respondieron.

