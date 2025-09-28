Humberto Rivera pone en duda su continuidad y responde sobre la reducción de puntos al Juticalpa: "Nos reuniremos..."

El Juticalpa FC, golpeado por la reducción de puntos por supuestamente incumplir con el pago de exjugadores, sumó un punto importante ante Platense en el regreso del Estadio Excélsior de Puerto Cortés. Luego del empate ante el selacio, Humberto Rivera, DT canechero, atendió a la conferencia de prensa, donde reveló que se reunirá con su familia para definir si sigue o no dirigiendo al equipo olanchano. También tocó el tema del ánimo de los futbolistas tras la sanción de los puntos, la oportunidad a los jóvenes jugadores y los factores que le dieron el empate de oro ante el "tiburón".

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo valora ese punto que se lleva en condición de visitante y qué le pareció el desenvolvimiento del equipo, sobre todo por tanto tiempo con un jugador menos?

Creemos que es un punto importante para nuestro equipo. Jugar 45 minutos con 10 jugadores no es nada fácil, así como estaba la temperatura y después de la situación que el equipo ha estado viviendo. Yo siento que las valoraciones son muy altas y felicito a cada uno de los jugadores por el esfuerzo que hicieron el día de hoy.



¿Cómo hacer para adjudicar después a un jugador y saber que el equipo se vino abajo cuando Platense lo sometió?

Creo que nosotros cedimos el balón al Platense, pero estábamos bien parados atrás. No es que nos sometieran con oportunidades claras, llegaron más con centros. Juticalpa FC hoy demostró que tiene un trabajo muy bien en sus líneas. No sé por dónde mira que nos iban a golear. Vivimos una situación difícil durante la semana y jugar con 10 hombres durante 45 minutos no es nada fácil, pero los jugadores demostraron que están para grandes cosas.