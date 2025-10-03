¡Tres bajas de golpe en Costa Rica! Piojo Herrera borra de su lista a futbolistas por lesión para el juego contra Honduras

El cuerpo técnico del <b>Casa Pía </b>decidió que lo mejor para el jugador fuera continuar su proceso de rehabilitación en Portugal. Esta medida implica que Sequeira no estará disponible para sumarse a la selección durante el mes en curso.Ante esta situación, la Federación confirmó que el portero no será parte de la lista de convocados para los próximos encuentros internacionales del combinado nacional, y aunque no afecta directamente la planificación del técnico <b>Miguel Herrera</b> porque es el suplente de<b> Keylor Navas</b>, obviamente es una baja sensible.