Orlando López, técnico de la Sub 21 de Honduras, se ilusiona con ganar la medalla de oro: "Queremos repetir el campeonato"

Orlando López será el encargado de dirigir a la 'H' en los Juegos Centroamericanos 2025.

2025-10-02

Los Juegos Centroamericanos 2025 iniciarán el próximo 20 de octubre en Guatemala, donde la bicolor nacional sub 21 buscará ganar su quinta medalla de oro y que será dirigida por el hondureño Orlando López, ex director técnico de los Lobos de la UPNFM.

El estratega catracho fue anunciado por la Federación de Fútbol de Honduras como nuevo estratega de la categoría sub 20 el pasado 2 de mayo. López posee la licencia Pro otorgada por la Real Federación Española de Fútbol y con ello ganó bonos para ser el elegido.

DIEZ platicó con el entrenador en donde se mostró ilusionado por afrontar este nuevo desafío, el graduado en Alemania se refirió a la cantidad de minutos que suman sus jugadores en la Liga Nacional de Honduras. También aprovechó para responderle al profesor Reynaldo Tilguath ante la queja del técnico del Olancho FC por no tener jugadores convocados en la selección nacional.

Juegos Centroamericanos 2025: Conocé dónde se jugará, fechas, grupos y formato de la competencia

"Estamos ilusionados con el torneo en Guatemala, esperamos competir con lo trabajado, aunque dependemos de que los clubes nos presten a los jugadores, ya que no es fecha FIFA", comenzó diciendo Orlando López sobre el previo arranque del torneo.

"La mayoría de los clubes han sido anuentes y nos han prestado jugadores, incluso con la carga de partidos. Agradecemos a los técnicos por cederlos. Esperamos que nos los presten bien para el torneo y así poner en práctica lo trabajado, pero, al final, los clubes son los dueños de los jugadores", enfatizó el estratega catracho ante la disponibilidad y flexibilidad que muestran los clubes al ceder a sus jugadores sub 20.

El profesor expresó su satisfacción tras los minutos que disfrutan sus jugadores en sus distintos equipos, "Es clave que los jugadores se mantengan en competencia. Eso nos favorece, aunque también es un arma de doble filo porque a veces no los tenemos por compromisos. Lo importante es que estén en ritmo. Ellos desean participar y eso potenciará tanto a la selección como a sus clubes".

Nixon Cruz, Mathias Vásquez, Dereck Moncada y Jonathan Bueso forman parte de la selección sub20.

Orlando López adelantó a DIEZ que ya tiene en un 90% la convocatoria para afrontar los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala donde enfrentará a Costa Rica y Panamá en la fase de grupos del torneo, pero que depende que los clubes avalen la solicitud de los jugadores pedidos.

"El grupo es difícil, Panamá viene con una gran generación y Costa Rica siempre compite bien. Pero queremos clasificarnos, llegar a semifinales, buscar medalla y repetir campeonato", afirmó el técnico catracho.

Orlando confirmó que Roberto Osorto y Jaylor "Kalushita" Fernández no estarán en la convocatoria para el torneo centroamericano. El volante aurinegro será baja por lesión, ya que se fracturó la clavícula en el encuentro ante Diriangén, mientras que el extremo verdolaga no entró en la prelista.

Ante el llamado de Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, el técnico admitió que le gustaría tenerlos para afrontar los duelos de los Juegos Centroamericanos, "Vamos a hacer la respectiva petición a los clubes para que nos lo puedan prestar para el torneo, pero eso es lo que podemos decirte hoy y adelantarte. En el caso de Nayrobi, pues ya tú lo mencionabas, que ha tenido ya un paso por la selección, en la selección menores, y eso nos da una ventaja porque no desconoce el escenario de lo que se trata estar en una selección. Y en cuanto a Posadas, pues vamos a ver si el club está dispuesto también a poderlo prestar para esa fecha de lo que es el torneo en Guatemala".

El estratega también aprovechó para responderle a Reynaldo Tilguath ante su queja tras que no le convocarán jugadores a las diferentes selecciones nacionales. "Hemos convocado varios de Olancho, pero algunos no pudieron estar por temas de listado o decisiones internas. Villatoro fue considerado, pero hubo razones por las que no está. También Marcos y otros jugadores fueron llamados. Se han tomado en cuenta, aunque no siempre se logra tenerlos".

El profesor elogió el trabajo de la federación y de los clubes por mejorar el funcionamiento con los jóvenes al tener buenas instalaciones, mayores oportunidades para que se puedan mostrar en el campeonato local y una mejor coordinación pese a tener una carga de partidos seguidos.

Finalmente, el técnico mandó un mensaje a los clubes y a los aficionados catrachos. "A los clubes, que nos colaboren prestando a los jugadores. Ellos también se benefician porque un buen torneo puede proyectarlos al extranjero. A la afición, que sepan que se ha trabajado con disciplina, esfuerzo y sacrificio. Los jugadores han tomado en serio la selección sub-21. Queremos dar satisfacciones, buenos resultados y confiamos en Dios que así será".

