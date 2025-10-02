Orlando López, técnico de la Sub 21 de Honduras, se ilusiona con ganar la medalla de oro: "Queremos repetir el campeonato"

Los Juegos Centroamericanos 2025 iniciarán el próximo 20 de octubre en Guatemala, donde la bicolor nacional sub 21 buscará ganar su quinta medalla de oro y que será dirigida por el hondureño Orlando López, ex director técnico de los Lobos de la UPNFM. El estratega catracho fue anunciado por la Federación de Fútbol de Honduras como nuevo estratega de la categoría sub 20 el pasado 2 de mayo. López posee la licencia Pro otorgada por la Real Federación Española de Fútbol y con ello ganó bonos para ser el elegido. DIEZ platicó con el entrenador en donde se mostró ilusionado por afrontar este nuevo desafío, el graduado en Alemania se refirió a la cantidad de minutos que suman sus jugadores en la Liga Nacional de Honduras. También aprovechó para responderle al profesor Reynaldo Tilguath ante la queja del técnico del Olancho FC por no tener jugadores convocados en la selección nacional.

"Estamos ilusionados con el torneo en Guatemala, esperamos competir con lo trabajado, aunque dependemos de que los clubes nos presten a los jugadores, ya que no es fecha FIFA", comenzó diciendo Orlando López sobre el previo arranque del torneo. "La mayoría de los clubes han sido anuentes y nos han prestado jugadores, incluso con la carga de partidos. Agradecemos a los técnicos por cederlos. Esperamos que nos los presten bien para el torneo y así poner en práctica lo trabajado, pero, al final, los clubes son los dueños de los jugadores", enfatizó el estratega catracho ante la disponibilidad y flexibilidad que muestran los clubes al ceder a sus jugadores sub 20. El profesor expresó su satisfacción tras los minutos que disfrutan sus jugadores en sus distintos equipos, "Es clave que los jugadores se mantengan en competencia. Eso nos favorece, aunque también es un arma de doble filo porque a veces no los tenemos por compromisos. Lo importante es que estén en ritmo. Ellos desean participar y eso potenciará tanto a la selección como a sus clubes".