Orlando López, técnico de la Sub 21 de Honduras, se ilusiona con ganar la medalla de oro: "Queremos repetir el campeonato"

<b>Orlando López </b>adelantó a DIEZ que ya tiene en un 90% la convocatoria para afrontar los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala donde enfrentará a <b>Costa Rica </b>y <b>Panamá</b> en la fase de grupos del torneo, pero que depende que los clubes avalen la solicitud de los jugadores pedidos."El grupo es difícil, Panamá viene con una gran generación y Costa Rica siempre compite bien. Pero queremos clasificarnos, llegar a semifinales, buscar medalla y repetir campeonato", afirmó el técnico catracho.Orlando confirmó que <b>Roberto Osorto</b> y <b>Jaylor "Kalushita" Fernández</b> no estarán en la convocatoria para el torneo centroamericano. El volante aurinegro será baja por lesión, ya que se fracturó la clavícula en el encuentro ante <b>Diriangén</b>, mientras que el extremo verdolaga no entró en la prelista.Ante el llamado de <b>Nayrobi Vargas</b> y <b>Leonardo Posadas</b>, el técnico admitió que le gustaría tenerlos para afrontar los duelos de los Juegos Centroamericanos, "Vamos a hacer la respectiva petición a los clubes para que nos lo puedan prestar para el torneo, pero eso es lo que podemos decirte hoy y adelantarte. En el caso de Nayrobi, pues ya tú lo mencionabas, que ha tenido ya un paso por la selección, en la selección menores, y eso nos da una ventaja porque no desconoce el escenario de lo que se trata estar en una selección. Y en cuanto a Posadas, pues vamos a ver si el club está dispuesto también a poderlo prestar para esa fecha de lo que es el torneo en Guatemala".El estratega también aprovechó para responderle a Reynaldo Tilguath ante su queja tras que no le convocarán jugadores a las diferentes selecciones nacionales. "Hemos convocado varios de Olancho, pero algunos no pudieron estar por temas de listado o decisiones internas. Villatoro fue considerado, pero hubo razones por las que no está. También Marcos y otros jugadores fueron llamados. Se han tomado en cuenta, aunque no siempre se logra tenerlos".El profesor elogió el trabajo de la federación y de los clubes por mejorar el funcionamiento con los jóvenes al tener buenas instalaciones, mayores oportunidades para que se puedan mostrar en el campeonato local y una mejor coordinación pese a tener una carga de partidos seguidos.Finalmente, el técnico mandó un mensaje a los clubes y a los aficionados catrachos. "A los clubes, que nos colaboren prestando a los jugadores. Ellos también se benefician porque un buen torneo puede proyectarlos al extranjero. A la afición, que sepan que se ha trabajado con disciplina, esfuerzo y sacrificio. Los jugadores han tomado en serio la selección sub-21. Queremos dar satisfacciones, buenos resultados y confiamos en Dios que así será".