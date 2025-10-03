Costa Rica llegará a Honduras bajo un hermetismo extremo: no darán conferencia de prensa y saldrán la misma noche del partido

Honduras y Costa Rica se enfrentarán este jueves 9 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026. Este partido será crucial para ambas selecciones, que buscan sumar puntos importantes en esta etapa decisiva y más para los de Reinaldo Rueda sabiendo que un triunfo los pone a tiro con la clasificación. La Selección de Costa Rica comienza a preparar su llegada a Honduras con un itinerario bien definido y muy hermético. Sus legionarios empezarán a arribar desde este sábado al país tico, lo que permitirá al cuerpo técnico contar con el grupo casi completo con varios días de anticipación para afinar detalles tácticos, situación que tiene incómodo al seleccionador porque todavía no lo tiene claro.

Este mismo sábado, el técnico Miguel Herrera presentará la lista oficial de convocados para estos partidos. Se espera que dicha convocatoria incluya nombres importantes como los de Celso Borges y Joel Campbell, quienes han sido piezas recurrentes en procesos pasados, pero ante la necesidad de jugadores de experiencia el 'Piojo' tendría que recurrir a ellos. Por el momento, Álvaro Zamora es el único legionario confirmado oficialmente, ya que su club ha revelado su convocatoria. Actualmente milita en la segunda división de Portugal y fue Mundialista en Qatar 2022. Su presencia será clave para reforzar el ataque de Costa Rica en un encuentro que anticipa mucha disputa. La delegación costarricense tiene planificado salir hacia Honduras el miércoles a las 12:45 del mediodía, un día antes del juego. Esta salida estratégica es orquestada por el cuerpo técnico que no quiere descuidar ningún detalle, donde además no harían el reconocimiento de la cancha en el estadio Morazán para evitar el contacto con la prensa. Contrario a lo usual, el cuerpo técnico liderado por "El Piojo" Miguel Herrera ha decidido que no se ofrecerá conferencia de prensa en Honduras. En cambio, la única rueda de prensa, que es obligatoria por parte de Concacaf un día antes del partido, será a las 11 de la mañana del mismo miércoles, antes de partir hacia tierras catrachas y únicamente con prensa de Costa Rica.