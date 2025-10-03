Costa Rica llegará a Honduras bajo un hermetismo extremo: no darán conferencia de prensa y saldrán la misma noche del partido

<b>Honduras</b> y<b> Costa Rica </b>se enfrentarán este jueves 9 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase final de la eliminatoria rumbo al <b>Mundial United 2026.</b> Este partido será crucial para ambas selecciones, que buscan sumar puntos importantes en esta etapa decisiva y más para los de <b>Reinaldo Rueda</b> sabiendo que un triunfo los pone a tiro con la clasificación.La<b> Selección de Costa Rica</b> comienza a preparar su llegada a<b> Honduras</b> con un itinerario bien definido y muy hermético. Sus legionarios empezarán a arribar desde este sábado al país tico, lo que permitirá al cuerpo técnico contar con el grupo casi completo con varios días de anticipación para afinar detalles tácticos, situación que tiene incómodo al seleccionador porque todavía no lo tiene claro.