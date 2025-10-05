¿Costa Rica es favorita? Luis Palma responde sin filtros y el mensaje a la afición de Honduras: "Vamos a ganar"

"Me alegro de estar en la Selección, es un orgullo. Ahora toca preparanos para estos dos partidos que son vitales y tenemos que sumar los tres puntos", arrancó diciendo <b>Palma </b>ante los medios de comunicación que esperaban su arribo al país.Sobre cómo se encuentra físicamente, el 'Bicho' aseguró que "estoy bien, nada de lesiones, solo cansancio después de un partido, ya pasaron 48 horas... claramente el viaje, pero no es una excusa, vengo a trabajar y a dar lo mejor"<b>Palma </b>atraviesa un gran presente en lo individual con su club (3 goles y 2 asistencia en la liga polaca) y espera trasladarlo a la Bicolor. "Lo importante es estar jugando, disfrutando del fútbol, y este momento con mi equipo espero venir a implementarlo en la Selecicón", apunta.