Rigo Rivas sobre su regreso a la Selección de Honduras y palpita el duelo ante Costa Rica: "Va a ser un partido difícil"

Asimismo, explicó cómo se encuentra si estado luego de estar un tiempo lesionado, las bajas en la <b>Selección de Honduras </b>y recordó la dolorosa eliminación ante los ticos en el repechaje de la <b>Copa América 2024</b>.<b>Rivas </b>fue claro sobre la serie ante Costa Rica, y aunque algunos apuntan a un favoritismo para los ticos, él mantiene su postura que hay un "50-50", pero que el factor de estar en casa puede ser crucial para conseguir los tres puntos. <b>Honduras </b>recibe a <b>Costa Rica </b>el próximo jueves 9 de octubre en el Morazán y posteriormente lo hará ante <b>Haití </b>el lunes 13 en el Nacional.