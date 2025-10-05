Rosales lamenta las bajas de ante Costa Rica y deja claro que Honduras no puede fallar: "Sabemos lo que está en juego"

<b>¿Cómo llegas para esta nueva etapa de la eliminatoria? Costa Rica, el jueves, ¿cómo lo ves?</b><br /><br />Bueno, primeramente agradecerle a Dios por la oportunidad, por estar aquí de nuevo en una convocatoria más y vengo bien, ayer jugué los 90 minutos, entonces vengo con ritmo.<b>Se menciona que Costa Rica es muy favorita por la cantidad de mundiales con los que ha llegado históricamente. ¿Ustedes cómo toman esto?</b><br /><br />Sabemos lo que es el rival Costa Rica, sabemos los mundiales que tiene, pero bueno, al final en la cancha somos 11 contra 11 y pues nosotros vamos a salir a hacer lo mejor que podamos.<b>¿Qué vislumbras de este partido? Si Honduras gana se pone a 5 puntos. ¿Saben la importancia que tiene este partido ante los ticos?</b><br /><br />La verdad que sí sabemos la importancia, lo que representa este partido. Bueno, los dos, el de Haití también, sin menospreciar. Y bueno, vamos a tener dos finales, por decirlo así. Empezamos una el 9 contra Costa Rica y esperemos salir ganando.<b>Te has convertido en uno de esos jugadores importantes, pero otra vez venimos a una convocatoria con muchas bajas. ¿Cómo lo toman ustedes como jugadores?</b><br /><br />Sí, qué pesar porque nunca mantenemos el plantel completo, siempre hay ciertas bajas, pero bueno, ahora enfocarnos en trabajar de la mejor manera en estos días que vienen para dar lo mejor de nosotros en el partido.