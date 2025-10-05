Rosales lamenta las bajas de ante Costa Rica y deja claro que Honduras no puede fallar: "Sabemos lo que está en juego"

Joseph Rosales llega a territorio catracho con el objetivo de sacar los resultados en los dos partidos claves que tiene la Selección de Honduras ante Costa Rica y Haití para buscar ese ansiado boleto al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A su arribo para unirse a la Bicolor, el futbolista del Minnesota United expresó su satisfacción por estar nuevamente en la lista de convocados por Reinaldo Rueda: “Agradecerle a Dios por la oportunidad, por estar aquí de nuevo en una convocatoria más y vengo bien, ayer jugué los 90 minutos, entonces vengo con ritmo".

Las bajas siguen siendo una preocupación para la Bicolor, pero la actitud no cambia. A pesar de la ausencia de varios jugadores importantes, Rosales reconoce que siempre hay obstáculos, pero se mantiene optimista: “Qué pesar porque nunca mantenemos el plantel completo, siempre hay ciertas bajas, pero bueno, ahora enfocarnos en trabajar de la mejor manera en estos días". Por otro lado, Joseph Rosales destacó el regreso de Kervin Arriaga a la Selección de Honduras y sorprendió cuando soltó que pronto podría estar con él en el Viejo Continente: “Me alegra que él esté allá en España. Pronto podría acompañarlo por allá".

- ENTREVISTA A JOSEPH ROSALES -

¿Cómo llegas para esta nueva etapa de la eliminatoria? Costa Rica, el jueves, ¿cómo lo ves?



Bueno, primeramente agradecerle a Dios por la oportunidad, por estar aquí de nuevo en una convocatoria más y vengo bien, ayer jugué los 90 minutos, entonces vengo con ritmo. Se menciona que Costa Rica es muy favorita por la cantidad de mundiales con los que ha llegado históricamente. ¿Ustedes cómo toman esto?



Sabemos lo que es el rival Costa Rica, sabemos los mundiales que tiene, pero bueno, al final en la cancha somos 11 contra 11 y pues nosotros vamos a salir a hacer lo mejor que podamos. ¿Qué vislumbras de este partido? Si Honduras gana se pone a 5 puntos. ¿Saben la importancia que tiene este partido ante los ticos?



La verdad que sí sabemos la importancia, lo que representa este partido. Bueno, los dos, el de Haití también, sin menospreciar. Y bueno, vamos a tener dos finales, por decirlo así. Empezamos una el 9 contra Costa Rica y esperemos salir ganando. Te has convertido en uno de esos jugadores importantes, pero otra vez venimos a una convocatoria con muchas bajas. ¿Cómo lo toman ustedes como jugadores?



Sí, qué pesar porque nunca mantenemos el plantel completo, siempre hay ciertas bajas, pero bueno, ahora enfocarnos en trabajar de la mejor manera en estos días que vienen para dar lo mejor de nosotros en el partido.

¿Están conscientes de que estos partidos son quizás los más importantes en los últimos años para el fútbol hondureño, por todo lo que se juega camino a un Mundial?



Sabemos que son los más importantes y también lo que representan para estar en un Mundial. Sabemos lo que está en juego y venimos comprometidos. ¿Has hablado con Kervin? Sabemos que son muy amigos. ¿Cómo lo has visto ahora que juega en España? y, ¿qué se le puede decir a Kervin, que regresa a la convocatoria tras superar la lesión?



Ahorita hemos perdido un poco la comunicación ya por el tema de horario y todo eso, pero bueno, la amistad siempre está y me alegra que él esté allá en España. Pronto podría acompañarlo por allá. Y sí, él se había perdido en los partidos anteriores por el tema de la lesión, pero bueno, contento de poder tenerlo de nuevo.