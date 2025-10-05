Alex López sobre regreso de Kendall Waston y Celso Borges en Costa Rica, la clave en favor de Honduras y destacó parte del plan: "vienen con necesidad"

Alex López es uno de los regresos a la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-honduras-sufre-otra-baja-lesion-enfrentar-costa-rica-rueda-cruza-los-dedos-HC27619538" target="_blank">Selección de Honduras</a></b> y su experiencia en partidos decisivos es fundamental, además conoce muy bien lo que es Costa Rica por sus años jugando con Alajuelense.El fino mediocampista llega buscando un lugar en el 11 titular de Reinaldo Rueda en esta próxima jornada 3 del grupo C de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">eliminatoria</a></b> de la Concacaf rumbo al <b>Mundial 2026.</b>