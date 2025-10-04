La Selección

¿Honduras es favorito? Getsel Montes avisa a Costa Rica y es claro tras el regreso de Waston: "A ver cómo les va"

El defensor del Herediano mencionó que a Costa Rica le hacía falta hombres de experiencia, su ilusión con la Selección de Honduras y la baja de Denil Maldonado.

2025-10-04

La Selección Nacional de Honduras hizo este sábado su primer entrenamiento pensando en el combinado de Costa Rica, su primer rival en la doble ventana de la Eliminatoria Mundialista rumbo a Concacaf.

Reinaldo Rueda tomó en cuenta a Getsel Montes, quien seguramente será titular en los cotejos ante los ticos y haitianos. El defensor del Herediano se ganó el puesto luego de que la Bicolor sumara sus primeros cuatro puntos en la tercera fase de la Eliminatoria.

Incluso, el yoreño fue el primero futbolista catracho en hablar en conferencia de prensa previo al clásico centroamericano. Montes dice que está listo para comandar la zona baja de La H ante la baja de Denil y responde si Honduras es favorito o no.

Choco Lozano define cómo será el juego contra Costa Rica, aclara la polémica con Sergio Ramos y el consejo a Kervin Arriaga

Además, destacó que el apoyo del público es sumamente importante para este compromiso ante los ticos, reveló lo que le han preguntado los costarricenses, el cómo se vive la previa y su respuesta ante las convocatorias de Waston y Borges.

CONFERENCIA DE PRENSA

El grupo previo al choque ante Costa Rica: "El grupo está motivado, sabiendo que es un partido importante, es un clásico que siempre se quiere ganar, buscamos ganar los tres puntos y seguir sumando en la tabla de posiciones".

¿Cómo valoras al rival? "Va a ser un partido muy difícil, tengo compañeros ahí, sé cómo entrenan, sé cómo juegan, va a ser un partido complicado, estamos enfocados en nuestro juego".

La prensa tica dice que en Honduras los tratamos mal, ¿es una artimaña? "Los clásicos se viven así, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ellos están haciendo su trabajo, por ser un clásico lo están viviendo así".

Getsel Montes sería titular con Honduras ante Costa Rica. FOTO: MAURICIO AYALA.

¿Qué es lo que más te preguntan los ticos? "Es el cómo estamos para ese partido. Es lo que siempre me preguntan. Yo les digo que estamos bien, que estamos motivados para que se llegue la hora del partido y se pueda ganar".

¿Cómo se vive la previa? "Yo le he vivido muy bien, ellos saben que es un partido muy duro. Hemos hablado que es un partido que todo mundo quiere ganar, va a ser un clásico".

¿Honduras es favorito? ¿Qué puntos débiles se pueden sacar de los ticos? "Este es un clásico, los clásicos se juegan diferente, se juegan con garra, con ganas, no hay ninguna selección favorita".

Los ticos apelaron a la experiencia: "A ver cómo les va a ellos, Kendall es un gran jugador, Celso también. Por ahí les estaba faltando un poco de experiencia. Vamos a ver ahora que nos enfrentemos".

Honduras no le gana hace 12 años a Costa Rica: "Yo pienso que las estadísticas están para romperse, nosotros queremos sacar los tres puntos, esperamos poder sumar en casa".

Baja de Denil: "Es una lástima que no esté Denil y Julián. Lo importante es que el que esté jugando lo haga de la mejor manera".

El público está motivado: "Yo le digo al público que nos acompañe, este va a ser un clásico muy importante, nosotros queremos ganar".

¿Listo para asumir la responsabilidad en la zona baja? "Sí, me siento listo. Nosotros los jugadores entrenamos para eso. Y el que lo haga sea de manera excelente para el beneficio de todo el país".

