¿Honduras es favorito? Getsel Montes avisa a Costa Rica y es claro tras el regreso de Waston: "A ver cómo les va"

<b>¿Qué es lo que más te preguntan los ticos? </b>"Es el cómo estamos para ese partido. Es lo que siempre me preguntan. Yo les digo que estamos bien, que estamos motivados para que se llegue la hora del partido y se pueda ganar". <b>¿Cómo se vive la previa?</b> "Yo le he vivido muy bien, ellos saben que es un partido muy duro. Hemos hablado que es un partido que todo mundo quiere ganar, va a ser un clásico". <b>¿Honduras es favorito? ¿Qué puntos débiles se pueden sacar de los ticos?</b> "Este es un clásico, los clásicos se juegan diferente, se juegan con garra, con ganas, no hay ninguna selección favorita". <b>Los ticos apelaron a la experiencia:</b> "A ver cómo les va a ellos, Kendall es un gran jugador, Celso también. Por ahí les estaba faltando un poco de experiencia. Vamos a ver ahora que nos enfrentemos". <b>Honduras no le gana hace 12 años a Costa Rica: </b>"Yo pienso que las estadísticas están para romperse, nosotros queremos sacar los tres puntos, esperamos poder sumar en casa". <b>Baja de Denil:</b> "Es una lástima que no esté Denil y Julián. Lo importante es que el que esté jugando lo haga de la mejor manera". <b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA</a></b><b>El público está motivado:</b> "Yo le digo al público que nos acompañe, este va a ser un clásico muy importante, nosotros queremos ganar". <b>¿Listo para asumir la responsabilidad en la zona baja? </b>"Sí, me siento listo. Nosotros los jugadores entrenamos para eso. Y el que lo haga sea de manera excelente para el beneficio de todo el país".