¿Honduras es favorito? Getsel Montes avisa a Costa Rica y es claro tras el regreso de Waston: "A ver cómo les va"

La Selección Nacional de Honduras hizo este sábado su primer entrenamiento pensando en el combinado de Costa Rica, su primer rival en la doble ventana de la Eliminatoria Mundialista rumbo a Concacaf. Reinaldo Rueda tomó en cuenta a Getsel Montes, quien seguramente será titular en los cotejos ante los ticos y haitianos. El defensor del Herediano se ganó el puesto luego de que la Bicolor sumara sus primeros cuatro puntos en la tercera fase de la Eliminatoria. Incluso, el yoreño fue el primero futbolista catracho en hablar en conferencia de prensa previo al clásico centroamericano. Montes dice que está listo para comandar la zona baja de La H ante la baja de Denil y responde si Honduras es favorito o no.

Además, destacó que el apoyo del público es sumamente importante para este compromiso ante los ticos, reveló lo que le han preguntado los costarricenses, el cómo se vive la previa y su respuesta ante las convocatorias de Waston y Borges.

CONFERENCIA DE PRENSA

El grupo previo al choque ante Costa Rica: "El grupo está motivado, sabiendo que es un partido importante, es un clásico que siempre se quiere ganar, buscamos ganar los tres puntos y seguir sumando en la tabla de posiciones". ¿Cómo valoras al rival? "Va a ser un partido muy difícil, tengo compañeros ahí, sé cómo entrenan, sé cómo juegan, va a ser un partido complicado, estamos enfocados en nuestro juego". La prensa tica dice que en Honduras los tratamos mal, ¿es una artimaña? "Los clásicos se viven así, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ellos están haciendo su trabajo, por ser un clásico lo están viviendo así".