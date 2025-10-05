Marcelo Santos aclara si afecta lo que dejo Motagua vs Alajuelense y quiere ser titular en el Honduras vs Costa Rica: "queremos los dos triunfos"

El futbolista del Motagua, con corte defensivo, está en la nómina luego de las bajas de los defensores Julián Martínez y Denil Maldonado , pero además puede jugar como lateral derecho e incluso en el mediocampo.

Se acerca cada vez más el clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica por la jornada 3 del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y el polifuncional Marcelo Santos es otro de los regresos que marca en esta convocatoria en la Bicolor.

“Estoy bien, motivado de estar de nuevo en la Selección, contento por la oportunidad que se me brinda nuevamente y confiando en Dios en que podamos trabajar de la mejor manera para lograr los objetivos”, mencionó Marcelo Santos en la conferencia de prensa de hoy en San Pedro Sula.

La Selección de Honduras se medirá primero a Costa Rica y luego a Haití en este camino rumbo al Mundial United 2026 el 9 y 13 de octubre: “el grupo está bastante motivado e ilusionado de poder sacar estos dos partidos, con victorias, esperemos en Dios que se pueda dar y bueno pues nada más seguir trabajando para el día del partido hacerlo de la mejor manera”.

Marcelo Santos sufrió la eliminación de Motagua a manos del club costarricense Alajuelense de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 a pesar que ganaros en tierras ticas y llegaron a tener una ventaja de 2-0 en el global.

“No va afectar porque lo del Alajuela es pasado, es parte de un equipo, nosotros estamos en la Selección y concentrados en ella, enfocados en lo que representa; lo de Alajuela ya es pasado, eso no tiene por qué repercutir en nosotros, ni afectarnos, somos jugadores bastante grandes y con mucha madurez para saber asimilar esa derrota", sostuvo ante los medios.

En la menta solamente quieren los 6 puntos que están en la mesa. "Enfocados en lo nuestro que es la Selección, trabajamos para sacar estos dos partidos que vienen para poder dárselos al país ya que es lo que aspiramos y queremos”, mencionó el jugador del Ciclón Azul.

Levanta la mano ante el entrenador Reinaldo Rueda para ser titular, donde el entrenador se lo diga y aportarle a la Bicolor sobre todo en el primer encuentro de los dos programados para octubre.

“Como lo he dicho en otras ocasiones, siempre trato de adaptarme de la mejor manera y lo más rápido posible a la posición que me toque jugar, independiente de donde sea trato de aportar mi granito de arena. Donde me toque, el profe es el que decide, esperar si se me da la oportunidad de jugar en cualquier puesto hay que aprovecharlo de la mejor manera y esperemos poder el jueves aparecer en ese once inicial”, confirmó.