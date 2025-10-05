Marcelo Santos aclara si afecta lo que dejo Motagua vs Alajuelense y quiere ser titular en el Honduras vs Costa Rica: "queremos los dos triunfos"

Se acerca cada vez más el clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica por la jornada 3 del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al <b>Mundial 2026</b> y el polifuncional Marcelo Santos es otro de los regresos que marca en esta convocatoria en la Bicolor.El futbolista del Motagua, con corte defensivo, está en la nómina luego de las bajas de los defensores <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-julian-martinez-es-baja-para-los-partidos-contra-costa-rica-y-haiti-este-es-el-motivo-de-su-ausencia-KH27574709" target="_blank">Julián Martínez</a></b> y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/denil-maldonado-baja-seleccion-honduras-eliminatorias-costa-rica-PP27395912" target="_blank">Denil Maldonado</a></b>, pero además puede jugar como lateral derecho e incluso en el mediocampo.