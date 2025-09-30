Decepción azul: Motagua recibe duro revés en casa y Alajuelense lo elimina de la Copa Centroamericana

¡Duro golpe al Motagua! La Liga Deportiva Alajuelense, contra todo pronóstico, clasificó a semifinales de Copa Centroamericana tras remontar un marcador adverso de 2-0 en el global. "Los Manudos" ganaron 1-2 en el Chelato Uclés y los goles de visita le terminaron dando el pasaporte a la siguiente ronda. Motagua y Alajuelense regalaron un primer tiempo de infarto en el Estadio Nacional, cargado de emociones, polémica y golazos que mantuvieron a la afición al borde del asiento. Desde el arranque, el duelo se jugó con intensidad y sin especular, como si la serie dependiera de cada balón dividido. El “Ciclón Azul” avisó temprano. Apenas al minuto 6, Jorge Serrano tuvo la primera gran ocasión, entrando libre por izquierda y sacando un derechazo potente que obligó a Ortega a estirarse para salvar a los manudos. Antes, en una jugada caliente, el brasileño Jhon Clever había levantado la pierna de más contra Parkins, encendiendo las alarmas de la tribuna.

El asedio motagüense continuó y Luis Vega estuvo cerca de abrir el marcador con un zurdazo que pasó rozando el poste izquierdo. Alajuelense sufría y pronto la polémica apareció: al 20’, una mano clara de Aaron Salazar fue revisada por el VAR y el árbitro no dudó en señalar penalti apenas dos minutos después. Rodrigo Gómez lo transformó en gol al 24’, engañando a Ortega y desatando la euforia azul. La ventaja, sin embargo, apenas duró siete minutos. Joel Campbell, con toda su jerarquía, cazó un balón en el área y con una volea magistral batió a Ortiz para firmar el empate. El Estadio se estremeció con un verdadero golazo que levantó al plantel tico en el momento justo. Motagua no se amilanó y el duelo se convirtió en un ida y vuelta frenético. Ortiz se vistió de héroe al 34’, con un doble paradón ante Piñar, y minutos después volvió a salvar a su equipo de un derechazo venenoso de Lucumí. Cada ataque manudo parecía traer peligro de muerte.

El Estadio Nacional vivió una noche cargada de emociones en el complemento entre Motagua y Alajuelense, donde el suspenso se mantuvo hasta el pitazo final y el desenlace terminó siendo amargo para el cuadro hondureño. La segunda parte inició con la misma intensidad del primer tiempo. Apenas a los 54 minutos, Rodrigo Gómez estuvo a punto de desnivelar el marcador con un tiro de esquina cerrado que buscaba sorprender, pero Washington Ortega reaccionó con reflejos felinos para mantener con vida al conjunto costarricense. La tensión creció con el pasar de los minutos y el roce se hizo presente. Jeffryn Macías intentó encarar en ofensiva y fue derribado por Aaron Salazar al 72’, acción que le valió la tarjeta amarilla. El partido se mantenía abierto, con cada pelota disputada al límite y con dos equipos que se negaban a bajar el ritmo. Motagua tuvo la gran chance de liquidar la serie al 89’. Una contra letal de tres contra dos dejó a Cristopher Meléndez con todo para definir, pero el atacante azul no logró concretar ante Ortega. Fue la jugada que pudo cambiar la historia, pero terminó dejando con vida a los rojinegros.

Cuando todo parecía encaminarse a la prórroga, llegó el mazazo definitivo. En el minuto 90+2, Diego Campos apareció en el área chica y definió raso, imposible para Ortiz. El 2-1 en la noche y el gol de visitante le dieron la clasificación a Alajuelense, desatando la locura tica para clasificar a semifinales y la Champions de Concacaf.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO