Decepción azul: Motagua recibe duro revés en casa y Alajuelense lo elimina de la Copa Centroamericana

El Estadio Nacional vivió una noche cargada de emociones en el complemento entre Motagua y Alajuelense, donde el suspenso se mantuvo hasta el pitazo final y el desenlace terminó siendo amargo para el cuadro hondureño.La segunda parte inició con la misma intensidad del primer tiempo. Apenas a los 54 minutos, Rodrigo Gómez estuvo a punto de desnivelar el marcador con un tiro de esquina cerrado que buscaba sorprender, pero Washington Ortega reaccionó con reflejos felinos para mantener con vida al conjunto costarricense.La tensión creció con el pasar de los minutos y el roce se hizo presente. Jeffryn Macías intentó encarar en ofensiva y fue derribado por Aaron Salazar al 72’, acción que le valió la tarjeta amarilla. El partido se mantenía abierto, con cada pelota disputada al límite y con dos equipos que se negaban a bajar el ritmo.Motagua tuvo la gran chance de liquidar la serie al 89’. Una contra letal de tres contra dos dejó a Cristopher Meléndez con todo para definir, pero el atacante azul no logró concretar ante Ortega. Fue la jugada que pudo cambiar la historia, pero terminó dejando con vida a los rojinegros.