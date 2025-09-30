¿Contra Olimpia? Alajuelense conoce su camino en las semifinales al vencer a Motagua de la Copa Centroamericana 2025

El club Manudo dejó eliminado al Motagua con marcador de 1-2, para un global de 2-2, en el duelo desarrollado en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Comenzaron los partidos de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf y el Alajuelense es el primero en clasificar a las semifinales de la competencia.

Alajuelense además obtuvo su boleto a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026 y en las semifinales conoce el camino que tendrá en lo que sigue de la competencia de la Copa Centroamericana.

Los dirigidos por Óscar Ramírez estarán al pendiente del encuentro que protagonizarán Olimpia y Cartaginés este jueves 2 de octubre a las 8 de la noche en Tegucigalpa.

El Olimpia tiene la ventaja en estos momentos producto de la victoria por 2-1 del partido de ida desarrollado la semana anterior en Costa Rica y con solo el empate estarán avanzando.

Quedó establecido de antemano que las fechas de las semifinales están listas, el juego de ida será entre 21-23 de octubre, mientras que el desenlace final será entre 28-30 de octubre.

El otro cruce de las semifinales serán conformados por los ganadores de las series entre Plaza Amador y Real España, además del duelo entre Sporting San Miguelito vs Xelajú.