¿Contra Olimpia? Alajuelense conoce su camino en las semifinales al vencer a Motagua de la Copa Centroamericana 2025

Alajuelense además obtuvo su boleto a la próxima edición de la <b>Copa de Campeones de la Concacaf de 2026</b> y en las semifinales conoce el camino que tendrá en lo que sigue de la competencia de la Copa Centroamericana.Los dirigidos por Óscar Ramírez estarán al pendiente del encuentro que protagonizarán<b> Olimpia y Cartaginés</b> este jueves 2 de octubre a las 8 de la noche en Tegucigalpa.El Olimpia tiene la ventaja en estos momentos producto de la victoria <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/olimpia-vencio-al-cartagines-resultado-goles-ida-cuartos-final-copa-centroamericana-ED27536615" target="_blank">por 2-1</a></b> del partido de ida desarrollado la semana anterior en Costa Rica y con solo el empate estarán avanzando.Quedó establecido de antemano que las fechas de las<b> semifinales están listas</b>, el juego de ida será entre 21-23 de octubre, mientras que el desenlace final será entre 28-30 de octubre.El otro cruce de las semifinales serán conformados por los ganadores de las series entre Plaza Amador y Real España, además del duelo entre Sporting San Miguelito vs Xelajú.