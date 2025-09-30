Centroamérica

Motagua vs Alajuelense EN VIVO: ¡Los ticos remontan en el Nacional y echan al "Ciclón" de la Copa Centroamericana!

Motagua recibió al Alajuelense en la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. GLOBAL: MOTAGUA 2-2 ALAJUELENSE

GLOBAL: 2-2
Motagua
Motagua
1
Alajuelense
Alajuelense
2
¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA VS ALAJUELENSE!

90+7': ¡FINALLLLLLLLLLLLLLLL! MOTAGUA 1-2 ALAJUELENSE (GLOBAL: MOTAGUA 2-2 ALAJUELENSE)

90+2': ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! Diego Campos define por debajo del arco de Luis Ortiz y ahora los ticos están clasificando a semifinales.

89': ¡PERDONÓ MOTAGUA! Motagua se fue tres contra dos en el área de "La Liga" y Cristopher Meléndez no pudo definir sobre la portería de Washington Ortega.

83': CAMBIOS EN MOTAGUA
ENTRA: Mathías Vázquez, Luis Meléndez y Giancarlo Sacaza.
SALEN: Jorge Serrano, Rodrigo Gómez y John Kleber.

Motagua está clasificando a semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

72': ¡TARJETA AMARILLA! Aaron Salazar recibe la tarjeta amarilla tras falta sobre Jeffryn Macías, atacante del Motagua.

66': ES TODO PARA JONATHAN NÚÑEZ: El volante saldrá del campo tras lesión grave en el partido. Entra Luis Santamaría.

58': ¡ENORME FALLO DEL ALAJUELENSE! Salazar quedó en zona perfecta para disparar a la red del Motagua, pero disparó espantoso sobre la portería de Luis Ortiz.

54': ¡SE SALVÓ ALAJUELENSE! Washington Ortega salva al Alajuelense tras tiro de esquina venenoso de Rodrigo Gómez en la parcela izquierda.

Denis Meléndez arrancó en el 11 titular del Motagua ante Alajuelense por Copa Centroamericana.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO DEL COMPROMISO!

-----------------------------------------------------

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! MOTAGUA 1-1 ALAJUELENSE (GLOBAL: MOTAGUA 2-1 ALAJUELENSE)

45': ¡SE AGREGAN CINCO MINUTOS AL PARTIDO!

45': ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Jhon Cleber cabecea sensacional y Washington Ortega manda la pelota al tiro de esquina. Salvadón del arquero de Alajuelense.

38': ¡SE SALVA MOTAGUA! Lucumí enfunda un soberbio derechazo que salva milagrosamente Luis Ortiz. El portero puñeteó la esférica y salvó el segundo en contra.

Motagua y Alajuelense están empatando 1-1, pero el nido lo gana 2-1 en el marcador global.

34': ¡SALVADÓN DE ORTIZZZZZZZZZZZZZZZ! Doble atajadón de Ortiz en disparos de Piñar. El guardián del Motagua mandó la pelota al tiro de esquina en acción que estaba solo en el área.

31': ¡GOLAZOOOOOOOOO DE ALAJUELENSE! Enorme volea de Joel Campbell que dispara al costado derecho de Luis Ortiz. Espectacular golazo del jugador manudo.

27': TARJETA AMARILLA: Rashir Parkins se convierte en el primer amonestado del Alajuelense de Costa Rica.

24': ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA! Rodrigo Gómez dispara al costado inferior derecho, Ortega roza el balón, pero la pelota termina besando la red de Alajuelense.

Cristopher Meléndez domina la pelota ante la marca de un jugador del Alajuelense.

22': ¡PENALLLLLLLLLLLL! El árbitro decreta tiro de penalti en favor del Motagua que podría estirar la ventaja en el marcador global.

20': ¡ERA PENALLLLLLLLL! Mano clara en el área del Alajuelense y el árbitro recibe el llamado del VAR en el Estadio Nacional. El balón pegó en la mano de Aaron Salazar.

16': ¡AFUERAAAAAAAAAA! Jonathan Núñez saca un disparo desde los linderos del área, pero su bombazo pasa muy desviado del arco de Washington Ortega.

Alajuelense está perdiendo 0-1 en la serie ante Motagua por Copa Centroamericana.

11': ¡UFFFFFFFFFFFFFFF! Enorme zurdazo de Luis Vega que pasa rozando el poste izquierdo del arco de Washington Ortega. El ciclón se acerca al segundo en la serie.

6': ¡PERDONÓ MOTAGUA! Enorme atajadón de Ortega ante el derechazo de Jorge Serrano que entró solo por el costado izquierdo. Enorme salvada de Alajuelense.

3': ¡UPAAAAAAAAAAAAA! Fea patada del brasileño Jhon Clever contra Parkins que disparó el balón contra el jugador del Motagua.

¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO NACIONAL CHELATO UCLÉS DE TEGUCIGALPA!

Motagua recibe al Alajuelense por la vuelta de la Copa Centroamericana 2025.

Así sale Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 2- Sebastián Cardozo, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 23- Jonathan Núñez, 7- Jorge Serrano, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía; 29- Jhon Oliveira.

Banca del Motagua: 25- Marlon Licona, 31- John Turcios, 6- Riky Zapata, 11- Maicol Cabrera, 14- Carlos Argueta, 21- Luis Meléndez, 26- Luis Santamaría, 27- Jefryn Macías, 28- Adner Ávila, 38- Mathías Vázquez y 51- Jordan García.

Así sale Alajuelense: 23- Washington Ortega; 21- Kenyel Michel, 24- Aaron Salazar, 13- Alexis Gamboa, 4- Guillermo Villalobos, 26- Fernando Piñar; 33- Jeison Lucumi, 35- Rashir Parnkins 7- Anthony Hernández; 12- Joel Campbell y 18- Ronaldo Cisneros.

Las inmensas filas para apoyar al Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

7:00 PM: En breve compartiremos el 11 titular de ambos equipos previo al choque entre Motagua vs Alajuelense.

6:50 PM: ATENCIÓN: DIARIO DIEZ reporta largas filas para ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés. El partido comienza a las 8:06 PM en el recinto capitalino.

Esta bella chinita cautivó a los aficionados del Motagua que estaba presentes en la localidad de silla del Nacional.

6:35 PM: ¡MOTAGUA A TIRO! Motagua ganó 0-1 en la ida. Entonces, el nido clasifica a semifinales empatando y ganando en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

6:30 PM: ¡Qué bonito ambiente! La afición del Motagua sigue llenando el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El equipo capitalino tiene la oportunidad de clasificar a semifinales de Copa Centroamericana.

​​​​​​​Semifinales es una palabra de mucho peso en Motagua, y hoy buscará sellar el boleto a dicha instancia a costas de la Liga Deportiva Alajuelense; además, asegurará el boleto a la Copa de Campeones 2026.

Este encuentro entre catrachos y ticos comenzará a las 8:00 pm en el estadio Chelato Uclés de la capital por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El Ciclón Azul logró una importante ventaja la semana anterior ganando 1-0 en el estadio Alejandro Morera Soto. Motagua tiene claro su panorama en estos momentos: el triunfo le certificará el pase a semifinales, pero también un empate lo colocará en la tercera fase de la competencia.

La decisión que tomó Machillo con Celso Borges, el castigo en Alajuelense y el Motagua que espera: "Tengo de referencia a Saprissa"

En el caso de que Alajuelense logre vencer con marcador de 1-0 a Motagua en los 90 minutos, el partido se irá a los tiempos extras y, de mantenerse así, todo se define en los penales.

Los ticos, por su parte, avanzarán con una victoria por más de un gol de diferencia (2-0, por ejemplo) o por uno de margen y habiendo marcado más de un tanto (2-1, 3-2, 4-3, etcétera.

Alajuelense buscará reescribir la historia y remontar la serie. Ningún equipo ha logrado avanzar en la competencia después de perder el partido de ida en casa en cualquier ronda de la fase eliminatoria. El cuadro costarricense intentará evitar la eliminación luego de ganar las dos primeras ediciones del certamen.

¡Arde Alajuelense! Tremendo escándalo en el rival de Motagua y toman fuerte decisión previo al juego de vuelta de Copa Centroamericana 2025

Motagua tendrá las bajas de Marcelo Santos por expulsión en la ida contra los Manudos y Óscar Discua por lesión. Como contraparte, recuperó a Riky Zapata, Christopher Meléndez y Luis Santamaría.

HORA Y DÓNDE VERLO

El duelo Motagua vs Liga Deportiva Alajuelense de este martes 30 de septiembre comenzará a las 8 de la noche, se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus. Como contraparte, podés seguir el partido a través de www.diez.hn

