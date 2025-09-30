Motagua vs Alajuelense EN VIVO: ¡Los ticos remontan en el Nacional y echan al "Ciclón" de la Copa Centroamericana!

<b>34': ¡SALVADÓN DE ORTIZZZZZZZZZZZZZZZ! </b>Doble atajadón de Ortiz en disparos de Piñar. El guardián del Motagua mandó la pelota al tiro de esquina en acción que estaba solo en el área. <b>31': ¡GOLAZOOOOOOOOO DE ALAJUELENSE! </b>Enorme volea de Joel Campbell que dispara al costado derecho de Luis Ortiz. Espectacular golazo del jugador manudo. <b>27': TARJETA AMARILLA: </b>Rashir Parkins se convierte en el primer amonestado del Alajuelense de Costa Rica.<b>24': ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA! </b>Rodrigo Gómez dispara al costado inferior derecho, Ortega roza el balón, pero la pelota termina besando la red de Alajuelense.