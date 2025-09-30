¡Droopy no falla y lo narra Bambino Pons! Motagua anota y tiene contra las cuerdas al Alajuelense en Copa Centroamericana 2025

Sin embargo, el Motagua, arropado por su afición, tuvo las mejores ocasiones comenzando el encuentro y no dejaron escapar la oportunidad liderada por <b>Rodrigo "Droopy" Gómez.</b>El mediocampista argentino atacó por la banda derecha, envió el centro y el balón cruzó toda la zona de los Manudos a pesar del intento de cabecear y sacarla.Pero el defensor Aaron Salazar falló en el cálculo, la pelota impactó en su brazo izquierdo. El árbitro <b>Erick Luna</b> fue avisado por el VAR, fue a rectificar la acción y decretó el lanzamiento al minuto 19.Vino el "Droopy" Gómez para sentenciar de buena factura y colocar el 1-0 momentáneo de los azules frente a los Manudos y estirar el global de la serie a 2-0 hasta los momentos.En la narración oficial de ESPN, el reconocido periodista "Bambino" Pons lo gritó con todo la anotación y realizó su característico canto al momento de las anotaciones.