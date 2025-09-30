¡Droopy no falla y lo narra Bambino Pons! Motagua anota y tiene contra las cuerdas al Alajuelense en Copa Centroamericana 2025

En un partido que ha iniciado con mucho vértigo en ambos planteles, el Alajuelense llegó con la obligación de remontar el 0-1 en contra que sufrió la semana pasada en Costa Rica.

Motagua y Alajuelense se están enfrentando en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Sin embargo, el Motagua, arropado por su afición, tuvo las mejores ocasiones comenzando el encuentro y no dejaron escapar la oportunidad liderada por Rodrigo "Droopy" Gómez.

El mediocampista argentino atacó por la banda derecha, envió el centro y el balón cruzó toda la zona de los Manudos a pesar del intento de cabecear y sacarla.

Pero el defensor Aaron Salazar falló en el cálculo, la pelota impactó en su brazo izquierdo. El árbitro Erick Luna fue avisado por el VAR, fue a rectificar la acción y decretó el lanzamiento al minuto 19.

Vino el "Droopy" Gómez para sentenciar de buena factura y colocar el 1-0 momentáneo de los azules frente a los Manudos y estirar el global de la serie a 2-0 hasta los momentos.

En la narración oficial de ESPN, el reconocido periodista "Bambino" Pons lo gritó con todo la anotación y realizó su característico canto al momento de las anotaciones.