¡Olimpia ruge en Costa Rica! El león doblegó al Cartaginés y pone un pie en semis de Copa Centroamericana

El equipo local intentó reaccionar con intensidad, pero Olimpia controló los ritmos del partido. Cartaginés encontró una oportunidad a balón parado al 20’, con un tiro libre en los linderos del área, aunque sin mayor peligro para Édrick Menjívar. La respuesta blanca fue inmediata: al 14’, Pinto rozó el segundo tanto con un potente disparo que pasó besando el poste izquierdo.La presión del campeón hondureño dio frutos nuevamente a los 38 minutos. Kevin Güity desbordó por derecha y colocó un centro medido al área; allí apareció Yustin Arboleda ganando en lo alto para servir a Jorge Benguché, quien definió de volea con un soberbio derechazo para el 0-2. Un golazo de colección que silenció a la afición local.El Cartaginés no se rindió y al 35’ estuvo cerca del descuento con un centro venenoso que obligó a Emanuel Hernández a intervenir de manera providencial. Sin embargo, la respuesta olimpista fue todavía más contundente: al 41’, José Mario Pinto volvió a encender las alarmas con un disparo potente que se fue apenas arriba de la portería de Kevin Briceño.