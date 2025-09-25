¡Olimpia ruge en Costa Rica! El león doblegó al Cartaginés y pone un pie en semis de Copa Centroamericana

¡Así se saca la casta! Olimpia, con goles de Jorge Benguché y Michaell Chirinos, venció 1-2 al Cartaginés de Costa Rica y dio un golpe de autoridad en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Apenas al minuto 3, el “León” avisó con un tiro de esquina que generó preocupación en el área brumosa. Tres minutos después, el estadio vivió su primera polémica: un futbolista del Cartaginés cayó dentro del área merengue, pero el árbitro no dudó en sancionar simulación, disipando cualquier reclamo de los ticos. La primera gran explosión llegó al minuto 9. José Mario Pinto, incisivo y con libertad por la izquierda, filtró un pase preciso para Michaell Chirinos, quien con un derechazo implacable abrió el marcador y puso a festejar a la numerosa afición olimpista que acompañó en Costa Rica.

El equipo local intentó reaccionar con intensidad, pero Olimpia controló los ritmos del partido. Cartaginés encontró una oportunidad a balón parado al 20’, con un tiro libre en los linderos del área, aunque sin mayor peligro para Édrick Menjívar. La respuesta blanca fue inmediata: al 14’, Pinto rozó el segundo tanto con un potente disparo que pasó besando el poste izquierdo. La presión del campeón hondureño dio frutos nuevamente a los 38 minutos. Kevin Güity desbordó por derecha y colocó un centro medido al área; allí apareció Yustin Arboleda ganando en lo alto para servir a Jorge Benguché, quien definió de volea con un soberbio derechazo para el 0-2. Un golazo de colección que silenció a la afición local. El Cartaginés no se rindió y al 35’ estuvo cerca del descuento con un centro venenoso que obligó a Emanuel Hernández a intervenir de manera providencial. Sin embargo, la respuesta olimpista fue todavía más contundente: al 41’, José Mario Pinto volvió a encender las alarmas con un disparo potente que se fue apenas arriba de la portería de Kevin Briceño.

Con esta victoria, Olimpia deja encarrilada la serie y confirma una vez más por qué es considerado uno de los gigantes de la región. El equipo blanco no solo mostró contundencia, sino también solidez defensiva y madurez para manejar un duelo complicado en territorio ajeno. Cartaginés, empujado por su gente, no se dio por vencido y trató de sacudirse el dominio merengue. Al 55’, Jesús Batiz armó una gran jugada por la derecha y habilitó a Michaell Ureña, quien remató con potencia, pero Édrick Menjívar respondió con una tapada espectacular para mantener la ventaja de los hondureños. El empuje brumoso se transformó en premio al minuto 69, cuando Ureña encontró un balón suelto en el área y, con un puntazo, venció la resistencia de Menjívar para poner el 1-2 en el marcador, encendiendo la esperanza de los locales y la euforia en las gradas. Sin embargo, el león terminó ganando 1-2 en Costa Rica.

