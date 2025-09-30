Alajuelense es el primero de Centroamérica y Messi ya tiene su boleto, estos son los clasificados a Copa de Campeones de Concacaf 2026

Alajuelense dejó en el camino al equipo catracho con marcador de 1-2 en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 , siendo un global de 2-2, en el juego desarrollado en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

El Alajuelense se convirtió este martes 30 de septiembre en el primer club de Centroamérica en clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 luego de eliminar al Alajuelense .

El conjunto Manudo también pasó a ser el décimo club que tiene su nombre en la competencia del próximo año, misma que tendrá el sorteo el martes 9 de diciembre. La competencia dará inicio en febrero y culminará con la final el sábado 30 de mayo de 2026.

La Concacaf Champions Cup se mantiene en un formato de eliminación directa y consta de cinco rondas: primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

Las primeras cuatro rondas se jugarán en series de ida y vuelta, mientras que la final, en la que se coronará al campeón de la región, se disputará a partido único.

De los 27 clubes participantes, 22 comenzarán su participación en la primera ronda y cinco recibirán pase directo a los octavos de final, así lo informó el ente organizador, la Concacaf.

Los equipos clasificados también son, de la Leagues Cup (tres clubes): Inter Miami de Lionel Messi (USA), LA Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA), de la Liga MX (seis clubes): América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Pumas y Tigres.

De la Copa Centroamericana 2025 saldrán otros cinco clasificados, actualmente se siguen disputando los cuartos de final, tres avanzarán de forma directa y dos por la vía del repechaje.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se clasificará para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 como uno de los cuatro representantes de la región.

DISTRIBUCIÓN DE CUPOS A CONCACAF CHAMPIONS CUP