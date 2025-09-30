Alajuelense es el primero de Centroamérica y Messi ya tiene su boleto, estos son los clasificados a Copa de Campeones de Concacaf 2026

El Alajuelense se convirtió este martes 30 de septiembre en el primer club de Centroamérica en clasificar a la <b>Copa de Campeones de la Concacaf 2026</b> luego de eliminar al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/motagua-vs-alajuelense-en-vivo-hora-canal-online-hora-canal-transmision-copa-centroamericana-HI27581879" target="_blank">Alajuelense</a></b>.Alajuelense dejó en el camino al equipo catracho con marcador de 1-2 en los cuartos de final de la <b>Copa Centroamericana 2025</b>, siendo un global de 2-2, en el juego desarrollado en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.