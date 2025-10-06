Andy Nájar sentencia a Costa Rica y el fortín que tiene la Selección de Honduras: "queremos acercarnos al objetivo"

La Selección de Honduras sigue tomando forma con la llegada de los legionarios y <b>Andy Nájar </b>arribó hoy a San Pedro Sula con una doble sonrisa debido a su gran momento.El "Cabezón" obtuvo el título de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mls/en-vivo-austin-vs-nashville-andy-najar-brayan-acosta-buscan-ganar-la-final-del-us-open-cup-BJ27594306" target="_blank">US Open Cup</a></b> con el Nashville SC y unirse a la Bicolor para los partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití del 9 y 13 de octubre en<b> San Pedro Sula y Tegucigalpa</b> le genera mucho optimismo.