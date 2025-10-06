Andy Nájar sentencia a Costa Rica y el fortín que tiene la Selección de Honduras: "queremos acercarnos al objetivo"

La Selección de Honduras sigue tomando forma con la llegada de los legionarios y Andy Nájar arribó hoy a San Pedro Sula con una doble sonrisa debido a su gran momento. El "Cabezón" obtuvo el título de la US Open Cup con el Nashville SC y unirse a la Bicolor para los partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití del 9 y 13 de octubre en San Pedro Sula y Tegucigalpa le genera mucho optimismo.

La primera batalla será contra los ticos este jueves en el estadio Morazán, escenario que lo resaltó debido al apoyo de los aficionados y consideró que tienen que ganar sí o sí. El lateral derecho se perfila como el titular indiscutible para estos partidos en suelo catracho, donde la Bicolor llega con 4 puntos, Haití y Costa Rica con 2 unidades, mientras que Nicaragua solamente tiene una unidad en la tabla de posiciones del grupo C. CONFERENCIA DE ANDY NÁJAR A SU LLEGADA A HONDURAS Con la alegría de ser campeón de la US Open Cup: "motivados, son dos partidos importantes que tenemos por delante y tenemos que aprovecharlos, ojalá podamos lograr los 6 puntos". Es hora de cobrar venganza ante Costa Rica: "para esos nos preparamos, no para cobrar venganza, sino que son partidos que se tienen que ganar sí o sí, estamos en casa, con nuestra gente y esperamos sacar el triunfo que es lo más importante y acercarnos al objetivo".