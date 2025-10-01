Andy Najar y Bryan Acosta se coronan campeones con Nashville de la US Open Cup tras vencer al Austin FC

Pero más allá del título, el triunfo tiene un sabor especial para Honduras , ya que dos de sus representantes, Andy Najar y Bryan Acosta , son parte de este histórico título del club.Andy Najar , con su experiencia internacional y solidez defensiva, fue un pilar en la línea de fondo de Nashville durante toda la competición. Su capacidad para anticipar, proyectarse en ataque y liderar desde el fondo fue fundamental para mantener el equilibrio en momentos clave del partido.Por su parte, Bryan Acosta se adueñó del mediocampo con su incansable despliegue físico, su precisa distribución del balón y su aporte en la recuperación, tras ingresar de cambio al minuto 80.