Messi tiene nuevo socio: Inter Miami anuncia su primer fichaje de cara a la MLS 2026

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo", dijo <b>Reguilón </b>tras confirmare su fichaje. El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del <b>Manchester United</b>, <b>Atlético de Madrid</b>, <b>Sevilla </b>o <b>Real Madrid</b>, este último el club donde se formó.Cabe recordar que en alguna ocasión <b>Reguilón </b>y el capitán <b>Leo Messi</b> se enfrentaron en el Clásico de LaLiga cuando vestían las camisetas del <b>Real Madrid </b>y <b>Barcelona</b>, respectivamente.