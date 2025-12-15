Internacionales

Messi tiene nuevo socio: Inter Miami anuncia su primer fichaje de cara a la MLS 2026

La entidad rosa ya cuenta con el sustituto de Jordi Alba y se trata de un futbolista que militó en las filas del Real Madrid.

  • Messi tiene nuevo socio: Inter Miami anuncia su primer fichaje de cara a la MLS 2026

    El Inter Miami que lidera Messi confirmó este lunes su primer fichaje para la MLS 2026.

2025-12-15

El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español, Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.

La vinculación del lateral izquierdo con las 'Garzas' se extenderá hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028, informó en un comunicado el club.

Messi hace historia y rompe récord: Inter Miami conquista su primer título de la MLS tras vencer al Vancouver Whitecaps

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo", dijo Reguilón tras confirmare su fichaje.

El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del Manchester United, Atlético de Madrid, Sevilla o Real Madrid, este último el club donde se formó.

Cabe recordar que en alguna ocasión Reguilón y el capitán Leo Messi se enfrentaron en el Clásico de LaLiga cuando vestían las camisetas del Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

El Inter Miami se proclamó campeón de la MLS por primera vez en su corta historia el pasado 6 de diciembre. La final ante Vancouver Whitecaps fue el último partido de Alba y Sergio Busquets, que pusieron fin a sus carreras profesionales con una victoria.

Además del fichaje de Reguilón, el conjunto rosa negocia actualmente la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato con el club expiraba al término de esta temporada.

Bota de Oro 2025: Mbappé vuelve a ser superado y así queda la tabla de goleadores
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

MLS
|
Fichaje
|
Messi
|
Sergio Reguilón
|
Inter Miami
|