Messi tiene nuevo socio: Inter Miami anuncia su primer fichaje de cara a la MLS 2026

El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español, Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado. La vinculación del lateral izquierdo con las 'Garzas' se extenderá hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028, informó en un comunicado el club.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo", dijo Reguilón tras confirmare su fichaje. El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del Manchester United, Atlético de Madrid, Sevilla o Real Madrid, este último el club donde se formó. Cabe recordar que en alguna ocasión Reguilón y el capitán Leo Messi se enfrentaron en el Clásico de LaLiga cuando vestían las camisetas del Real Madrid y Barcelona, respectivamente.