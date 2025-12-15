FIFA The Best 2025: horarios y dónde ver online la gala de los premios que definen a los mejores del mundo

Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios <b>The Best de la FIFA </b>se conocerán el próximo 16 de diciembre durante un acto especial que se retransmitirá en directo en la web de la<b> FIFA desde Doha (Catar).</b>La celebración de la gala se celebrará en la víspera del partido de la <b>Copa Intercontinental </b>que disputarán el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el <b>premio Fair Play.</b>