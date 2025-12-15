Hansi Flick no subestima a nadie y confirma su decisión para la Copa del Rey: "Quiero ver lo mismo"

El entrenador del <b>Barcelona, Hansi Flick, </b>ha confirmado este lunes que Joan García "descansará" en el debut copero del equipo en Guadalajara, pero no ha confirmado quién sera su revelo en la portería: "Aún no está decidido".Flick ha de elegir entre el polaco <b>Wojciech Szczesny</b>, recuperado ya de la gastroenteritis que le impidió entrar en la última convocatoria ante el Osasuna, y el alemán<b> Marc-André ter Stegen</b>, que hace días que se entrena con normalidad tras superar la lesión lumbar que le ha tenido cuatro meses y medio de baja.