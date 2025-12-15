Hansi Flick no subestima a nadie y confirma su decisión para la Copa del Rey: "Quiero ver lo mismo"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado este lunes que Joan García "descansará" en el debut copero del equipo en Guadalajara, pero no ha confirmado quién sera su revelo en la portería: "Aún no está decidido". Flick ha de elegir entre el polaco Wojciech Szczesny, recuperado ya de la gastroenteritis que le impidió entrar en la última convocatoria ante el Osasuna, y el alemán Marc-André ter Stegen, que hace días que se entrena con normalidad tras superar la lesión lumbar que le ha tenido cuatro meses y medio de baja.

De Ter Stegen ha dicho que es "un portero fantástico" y de Szczesny ha subrayado que el equipo ganó "tres títulos con él la pasada temporada" y que cuando Ter Stegen y Joan García han estado lesionados les ha dado "estabilidad". "Primero quiero hablar con los jugadores y después diremos quién es el titular. Quiero esperar hasta mañana", ha explicado el técnico germano, quien ha adelantado que, en Guadalajara, "obviamente" habrá cambios, pero dejó entrever que tampoco piensa revolucionar el once: "Cambiaremos alguna cosa, pero queremos ganar y esto es lo más importante". "Hemos hablado de eso. La actitud y la mentalidad que demostremos mañana. Los jugadores lo saben y es cosa nuestra cómo empecemos el partido. Es la base de este partido. Demostrar lo que pasa. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro y quiero ver lo mismo mañana".

Aunque Robert Lewandowski se ha entrenado al margen, Flick ha asegurado que el delantero polaco estará en condiciones de jugar, pero ha apuntado que baraja más opciones en la posición de '9'. "Fermín, Marcus (Rashford), Ferran y Robert... Tenemos más jugadores que lo pueden hacer", ha indicado. El técnico del conjunto azulgrana ha destacado que, tras superar los problemas con las lesiones, "en las últimas cuatro semanas el equipo ha mejorado mucho" y aún tiene "potencial para mejorar mucho más". Ante el Guadalajara espera ver esa continuidad. "En estos partidos tienes que ganar. Aquí somos favoritos. Tienen que demostrar su calidad sobre el césped y esto es lo que quiero ver", ha afirmado Flick, quien espera "la actitud y mentalidad" que sus jugadores mostraron la temporada pasada en su estreno copero ante el Barbastro (0-4).