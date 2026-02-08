Pichichi Liga Española: Mbappé no falla, el goleador que se dispara y Lamine Yamal impacta todos

Mbappé se apuntó un tanto sobre la bocina, cuando el encuentro frente al Valencia moría con un 0-1 a favor de su equipo gracias a un tanto de Álvaro Carreras. En el minuto 91, aprovechó un pase de Brahim Díaz para marcar a placer el gol de la sentencia del Real Madrid.

Kylian Mbappé marcó al Valencia y alcanzó los 23 goles para liderar la tabla de máximos anotadores con una ventaja de ocho sobre Vedat Muriqi en una jornada en la que Ante Budimir, delantero de Osasuna, marcó su quinto tanto en los últimos cuatro encuentros y alcanzó las once dianas, una más que Lamine Yamal, que alcanzó la decena por primera vez en su carrera.

Budimir suma y sigue sin descanso. Va como un cohete y Osasuna se beneficia de sus goles. Suma cuatro jornadas seguidas marcando y su última víctima, el Celta, sufrió en Balaídos el olfato del atacante croata, que ya es cuarto en la clasificación de máximos goleadores por detrás del líder, Kylian Mbappé (23), Muriqi (15) y Ferran Torres (12).

Lamine Yamal se superó a sí mismo. La temporada pasada marcó 9 tantos en Liga y 19 en todas las competiciones. Esta jornada, llegó a los 10 en Liga y a los 15 entre todos los torneos oficiales. Su gol al Mallorca, propició que consiguiera sus mejores números de su carrera en el torneo de la regularidad.

Lewandowski alcanzó la misma cifra que Lamine Yamal. También celebró un gol frente al Mallorca, derrotado 3-0 y víctima de los dos jugadores, con permiso de Ferran Torres, que más tantos suman en Liga para el conjunto de Hansi Flick.

Uno menos tiene en la tabla Borja Iglesias, que desde el punto de penalti marcó una diana para el Celta, derrotado por Osasuna. Y también con nueve goles se coloco Mikel Oyarzabal, que acertó para la Real Sociedad ante el Elche.

El gol de Antony que dio la victoria al Betis en el Metropolitano elevó al brasileño hasta la media docena, mientras que André Da Silva (Elche) y Robert Navarro (Athletic), alcanzaron los cinco. Por detrás, a los cuatro, llegaron Gorka Guruzeta, que con un doblete fue clave en la victoria del Athletic ante el Levante, Raúl García (Osasuna) y el uruguayo Mauro Arambarri (Getafe).

El argentino Luis Vázquez ha caído con buen pie en el Getafe y marcó su segundo tanto en los tres partidos que ha disputado desde que firmó una cesión procedente del Anderlecht. También llegó a los dos goles Orri Oskarsson, que marcó para la Real Sociedad, y Álvaro Carreras, que dio la victoria al Real Madrid en Mestalla (0-1).

Y esta jornada, se estrenaron en Liga varios jugadores: Marc Bernal (Barcelona), Luka Sucic (Real Sociedad), Thomas Lemar (Girona), Nico Serrano (Athletic), Unai Elgezabal y Jon Ander Olasagasti (Levante) y Kikse Salas (Sevilla).

-- Clasificación tras 23 jornadas:

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 15 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 11 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 10 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 9 goles: Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Moleiro (Villarreal).

- Con 7 goles: Sorloth (NOR) y Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).