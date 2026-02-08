Tabla de posiciones Premier League: el City firma la remontada ante Liverpool y sigue la pelea con Arsenal

En la quinta plaza se ubica el <b>Chelsea</b>, que ayer derrotó a los <b>Wolves </b>con hat-trick de<b> Cole Palmer</b> (1-3) y registra 43 puntos. <b>Liverpool</b>, por su parte, sigue en el sexto lugar y se queda con 39.<b>Brentford </b>tiene 39 en la séptima posición, el <b>Everton </b>es octavo con 37 unidades, <b>Sunderland </b>es noveno con 36 y <b>Fulham </b>se sitúa como décimo al contar con 34.En el sótano de la clasificación se hunden los <b>Wolves </b>que solamente han ganado un partido y suman ocho puntos. <b>Burnley </b>y <b>West Ham</b> también están peleando por no perder la máxima categoría.