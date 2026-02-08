Internacionales

Tabla de posiciones Premier League: el City firma la remontada ante Liverpool y sigue la pelea con Arsenal

El conjunto de Pep Guardiola derrotó de visita a los 'Reds' y se pone a solo seis puntos de los 'Gunners'.

  • Tabla de posiciones Premier League: el City firma la remontada ante Liverpool y sigue la pelea con Arsenal
2026-02-08

Manchester City tuvo que esperar cinco años para volver a ganar en Anfield. En el partido de la jornada 25 en la Premier League, Bernardo Silva y Erling Haaland firmaron la remontada sobre un Liverpool que se había puesto en ventaja con el golazo de tiro libre de Szoboszlai (1-2).

El equipo de Pep Guardiola regresaba a un estadio en el que buscaba romper la maldición, pues desde 2021 no sabía lo que es ganar en dicho recinto y esta tarde lo consiguió con un penal de Haaland en los últimos minutos.

¡Dramático final! Manchester City derrotó al Liverpool con una épica remontada y mantiene viva la Premier League

Esta victoria de los 'Cityzens' mantiene con vida el campeonato y recortan distancias con el Arsenal, que sigue en la cima soñando con terminar la sequía.

Los 'Gunners', que no han podido conquistar el título desde la temporada 2003-04, continúan como líderes con 56 puntos y le sacan solo seis de ventaja a los dirigidos de Guardiola, que son segundos con 50.

Aston Villa, que ayer empató 1-1 en campo del Bournemouth, se queda en el tercer puesto con 47 unidade, mientras que Manchester United subió al cuarto escalón tras conseguir cuatro triunfos al hilo y suma 44.

En la quinta plaza se ubica el Chelsea, que ayer derrotó a los Wolves con hat-trick de Cole Palmer (1-3) y registra 43 puntos. Liverpool, por su parte, sigue en el sexto lugar y se queda con 39.

Brentford tiene 39 en la séptima posición, el Everton es octavo con 37 unidades, Sunderland es noveno con 36 y Fulham se sitúa como décimo al contar con 34.

En el sótano de la clasificación se hunden los Wolves que solamente han ganado un partido y suman ocho puntos. Burnley y West Ham también están peleando por no perder la máxima categoría.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Posiciones
|
Guardiola
|
Manchester City
|
Arsenal
|
Liverpool
|