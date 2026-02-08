Tabla de posiciones Premier League: el City firma la remontada ante Liverpool y sigue la pelea con Arsenal

Manchester City tuvo que esperar cinco años para volver a ganar en Anfield. En el partido de la jornada 25 en la Premier League, Bernardo Silva y Erling Haaland firmaron la remontada sobre un Liverpool que se había puesto en ventaja con el golazo de tiro libre de Szoboszlai (1-2). El equipo de Pep Guardiola regresaba a un estadio en el que buscaba romper la maldición, pues desde 2021 no sabía lo que es ganar en dicho recinto y esta tarde lo consiguió con un penal de Haaland en los últimos minutos.

Esta victoria de los 'Cityzens' mantiene con vida el campeonato y recortan distancias con el Arsenal, que sigue en la cima soñando con terminar la sequía. Los 'Gunners', que no han podido conquistar el título desde la temporada 2003-04, continúan como líderes con 56 puntos y le sacan solo seis de ventaja a los dirigidos de Guardiola, que son segundos con 50. Aston Villa, que ayer empató 1-1 en campo del Bournemouth, se queda en el tercer puesto con 47 unidade, mientras que Manchester United subió al cuarto escalón tras conseguir cuatro triunfos al hilo y suma 44.

En la quinta plaza se ubica el Chelsea, que ayer derrotó a los Wolves con hat-trick de Cole Palmer (1-3) y registra 43 puntos. Liverpool, por su parte, sigue en el sexto lugar y se queda con 39. Brentford tiene 39 en la séptima posición, el Everton es octavo con 37 unidades, Sunderland es noveno con 36 y Fulham se sitúa como décimo al contar con 34. En el sótano de la clasificación se hunden los Wolves que solamente han ganado un partido y suman ocho puntos. Burnley y West Ham también están peleando por no perder la máxima categoría.