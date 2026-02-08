Messi marcó un golazo y el Inter Miami cierra su gira por Sudamérica empatando ante el Barcelona de Guayaquil

Leo Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 aficionados en el empate 2-2 de este sábado entre el Inter Miami y el Barcelona ecuatoriano, disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil. El Inter Miami se fue con ventaja en el primer tiempo, después de que Messi abrió el marcador al minuto 31 y luego asistió a Germán Berterame, que marcó a los 45'. El Barcelona había igualado 41' por medio de Joao Rojas.

Sin embargo, el argentino Tomás Martínez frenó la victoria del club estadounidense y sentenció el empate casi al final del partido, al 88'. El trato fantástico del balón desde el botín izquierdo de Messi arrancó más de un aplauso de los fanáticos en el estadio de Guayaquil, que siempre hicieron sentir visitante a cada rival que enfrentó su equipo. El partido comenzó con idas y vueltas de ambos equipos, pero con mayor peligro del Inter Miami, con acciones propias de un Messi que sostiene la magia y un buen estado físico. Messi tomó el balón desde fuera del área, burló a todo rival que intentó cruzarse en su camino y con remate de izquierda y a media altura anotó un hermoso tanto, que celebraron hasta los mismos barcelonistas, que lucieron el color amarillo en sus camisetas, pero con la fotografía del '10'.

Barcelona reaccionó y empató, tras un tiro de esquina ejecutado por el juvenil Johan García, que superó al portero y el balón cayó preciso para el remate con golpe de cabeza del atacante Rojas. Antes de que concluyera el primer tiempo, Messi recibió el balón por el costado derecho, observó que por el otro costado corría Berterame y asistió con una precisión arquitectónica para que anotara el segundo gol visitante. Messi salió del partido al minuto 58 y en su lugar ingresó el atacante uruguayo Luis Suárez. Por parte de Barcelona disputó el goleador argentino Darío Benedetto, que ingresó al 64', y que es una de las esperanzas del cuadro ecuatoriano para triunfar el próximo 18 de febrero en el partido contra Argentinos Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores. Tras la salida de Messi, Benedetto pasó a ganarse los aplausos de los aficionados que esperaban con ansias el empate.