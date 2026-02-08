Messi marcó un golazo y el Inter Miami cierra su gira por Sudamérica empatando ante el Barcelona de Guayaquil

Al 86' el argentino <b>David Ayala</b>, del <b>Inter Miami</b>, le dio un pisotón a <b>Benedetto </b>y el árbitro ecuatoriano <b>Yerson Zambrano</b> lo expulsó.El <b>Barcelona </b>anotó el agónico empate a través del argentino <b>Martínez</b>, aprovechándose de una desconcentración de la defensa contraria para rematar a placer, desde corta distancia.El <b>Inter Miami</b> cerró su gira por Sudamérica, que la comenzó con una derrota por 3-0 ante el <b>Alianza Lima </b>de Perú, y luego ganó por 2-1 en su visita al <b>Atlético Nacional</b> de Colombia.