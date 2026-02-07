Cole Palmer vuelve a brillar: hat-trick para el triunfo del Chelsea ante el peor equipo de la Premier

Necesitaba Cole Palmer un partido así. La estrella del Chelsea, lastrada por las lesiones esta temporada, volvió a su mejor nivel al anotar un hat-trick ante el Wolverhampton (1-3) y mantener a su equipo en la pelea por los puestos de Liga de Campeones. El '10' inglés, que apenas ha podido participar en 14 partidos de Premier League esta temporada, marcó dos tantos de penal y un golazo a pase de Marc Cucurella para completar el cuarto triplete de su carrera en el Chelsea y el primero desde abril de 2024.

A la facilidad para anotar de Palmer, que hasta este sábado solo había marcado cuatro goles en la liga, ayudó mucho la endeblez de los Wolves, que demostró un día más porqué es el colista destacado de la tabla. A los 12 minutos de partido, el veterano Matt Doherty derribó a Joao Pedro provocando el primer penal del partido. Y Palmer no falló. A la media hora, esta vez fue Yerson Mosquera el que se llevó por delante de forma infantil a Joao Pedro con un empujón innecesario. Pese a las protestas de los Wolves, que consideraron que era fuera del área, Palmer volvió a acudir a los once metros y a batir a José Sá.

Minutos después, esta vez Palmer sí anotó de jugada, al mandar a la escuadra un pase desde la línea de fondo de Marc Cucurella. Victoria resuelta y que podría haber sido aún más plácida si el árbitro hubiera visto una posible agresión de Sá a Joao Pedro en un salto, pero ni el colegiado ni el VAR determinaron esa acción como tarjeta roja e instantes después el colista descontó por medio de Toluwalasa Arokodare en un córner. El que más se enfadó por ese gol encajado fue Robert Sánchez, que está involucrado en la pelea por el guante de oro de la competición y perdió la oportunidad de sumar otra puerta a cero. Con el triunfo, el Chelsea se va hasta los 43 puntos y mantiene el pulso con el Manchester United, que es cuarto con 44 tras vencer este sábado al Tottenham. Si el Liverpool no gana al Manchester City, la brecha con la sexta plaza aumentará.