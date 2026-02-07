Cole Palmer vuelve a brillar: hat-trick para el triunfo del Chelsea ante el peor equipo de la Premier

Minutos después, esta vez <b>Palmer </b>sí anotó de jugada, al mandar a la escuadra un pase desde la línea de fondo de <b>Marc Cucurella</b>.Victoria resuelta y que podría haber sido aún más plácida si el árbitro hubiera visto una posible agresión de <b>Sá </b>a <b>Joao Pedro</b> en un salto, pero ni el colegiado ni el VAR determinaron esa acción como tarjeta roja e instantes después el colista descontó por medio de <b>Toluwalasa</b> <b>Arokodare</b> en un córner.El que más se enfadó por ese gol encajado fue <b>Robert Sánchez</b>, que está involucrado en la pelea por el guante de oro de la competición y perdió la oportunidad de sumar otra puerta a cero.Con el triunfo, el <b>Chelsea </b>se va hasta los 43 puntos y mantiene el pulso con el <b>Manchester United</b>, que es cuarto con 44 tras vencer este sábado al <b>Tottenham</b>. Si el <b>Liverpool </b>no gana al <b>Manchester City</b>, la brecha con la sexta plaza aumentará.