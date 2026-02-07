Arbeloa sacude al Barcelona por el 'caso Negreira': "El escándalo más grave en la historia del fútbol español sigue sin resolverse"

Real Madrid volverá este domingo a Mestalla para enfrentar al Valencia por la jornada 23 de LaLiga. Álvaro Arbeloa atendió la rueda de prensa para hablar sobre el complicado compromiso, ya que no podrá contar con Vinicius (sancionado) y Bellingham y Rodrygo (lesionados). El técnico español, de 43 años, aprovechó para explicar los días de descanso que tiene su plantilla, el asunto del 'caso Negreira' y la desvinculación del Barcelona de la Superliga europea. También le consultaron sobre la posible salida de un jugador.

Partido en Mestalla "Estamos muy concienciados con la dificultad del partido. Las visitas a Mestalla siempre son complicadas. Estamos muy concentrados en hacer un gran partido. Queremos sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo". Su rival "El Valencia siempre tiene un gran equipo y grandes entrenadores. Es una ciudad donde nos sentimos queridos por los aficionados madridistas y siempre hay un gran ambiente. Para todos los equipos ganar al Real Madrid es un gran reto en el año. Para el Valencia también lo será y la dificultad será máxima". Laterales "Todos los jugadores que tenga disponibles los usaré para ganar el partido. No solo es importante sacar el mejor once siempre, si no el mejor once para cada partido acorde al rival que tenemos enfrente. Todos los jugadores tienen su preferencia donde se sienten más cómodos, pero están todos disponibles para ayudar al equipo". Dos días de descanso "La planificación la entiendo como una organización para preparar a los jugadores de la mejor manera para la semana. Antonio Pintus es muy importante para nosotros y nadie duda de estas planificaciones. Desde que me hice cargo del equipo, hasta el Rayo, tuvieron solo dos días libres. Nuestra planificación responde para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a una semana con mucha carga de trabajo".

'Caso Negreira' y el Barça abandonó la Superliga "Nadie entiende que el escándalo más grave en la historia del futbol español siga sin resolverse. Y eso le pasa a todo el mundo". Sensaciones "Estoy en el punto de trabajar. Los equipos grandes tienen que hacer muchas cosas bien para ganar. Tenemos que ser capaces de tener automatismos, pensar todos de la misma manera. Eso solo se consigue a base de trabajar y echar horas. Esta semana nos hemos centrado en seguir esa mejora en todos los aspectos del juego. Estamos lejos de nuestro techo". Estado del equipo "Siempre es complicado hablar de porcentajes y de lo que pueda mejorar. El tiempo es el que es y nuestra dedicación va a ser máxima para sacar lo mejor de los jugadores, que cada vez tengan más claro lo que tienen que hacer en el campo. Seguiremos trabajando". ¿Alguien del club le ha hecho reconsiderar sus decisiones? "No".