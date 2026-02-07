Arbeloa sacude al Barcelona por el 'caso Negreira': "El escándalo más grave en la historia del fútbol español sigue sin resolverse"

<b>Real Madrid</b> volverá este domingo a Mestalla para enfrentar al <b>Valencia </b>por la jornada 23 de LaLiga. <b>Álvaro Arbeloa</b> atendió la rueda de prensa para hablar sobre el complicado compromiso, ya que no podrá contar con <b>Vinicius </b>(sancionado) y <b>Bellingham </b>y <b>Rodrygo </b>(lesionados).El técnico español, de 43 años, aprovechó para explicar los días de descanso que tiene su plantilla, el asunto del 'caso Negreira' y la desvinculación del <b>Barcelona </b>de la Superliga europea. También le consultaron sobre la posible salida de un jugador.