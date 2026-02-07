Laporta dio el golpe definitivo: Barcelona abandonó la Superliga europea y deja solo al Real Madrid

De hecho, en octubre pasado, el presidente <b>Joan Laporta </b>acudió a una reunión en Roma de la antigua ECA (Asociación Europea de Clubes) con la idea de regresar a la familia europea y normalizar relaciones con la UEFA y la citada ECA tras el cisma que supuso el proyecto de la Superliga.Además <b>Laporta</b>, desde principios de esta temporada 2025-26, había tendido puentes entre la UEFA y la Superliga para alcanzar algún tipo de acuerdo. Este sábado, el <b>Barcelona </b>ha abandonado definitivamente el proyecto que lidera <b>Florentino Pérez</b>.La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 bajo el auspicio de doce clubes: los españoles <b>Real Madrid</b>, <b>Barcelona </b>y <b>Atlético de Madrid</b>; los italianos <b>Milan</b>, <b>Inter </b>y <b>Juventus</b>; y los ingleses <b>Liverpool</b>, <b>Manchester City</b>, <b>Chelsea</b>, <b>Manchester United </b>y <b>Tottenham</b>.Todos ellos anunciaron el acuerdo para crear una nueva competición (Superliga) a partir de la temporada 2021-2022. El formato preveía una participación de hasta 20 equipos: los 12 fundadores, tres invitados (el PSG estaba entre ellos) y otros cinco más que se clasificarán anualmente en función de su rendimiento.