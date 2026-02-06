Al Nassr volvió a ganar sin el "rebelde" Cristiano Ronaldo: arde la tabla de posiciones en la liga de Arabia Saudita

<b>Cristiano </b>decidió no jugar el anterior partido de su equipo frente al <b>Al Riyadh </b>como medida de presión por el traspaso de <b>Karim Benzema</b> al <b>Al Hilal</b>, su principal rival por el título, y que estaba a punto de cerrarse. Finalmente, el francés cambió de club y ayer se estrenó con un triplete frente ante <b>Al Okhdood</b>.A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1.000 antes de terminar su carrera, <b>Ronaldo </b>suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del <b>Al Nassr</b>.Ayer cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 duelos oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con <b>Portugal </b>(dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por su seleccionador, <b>Roberto Martínez</b>.