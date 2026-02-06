Al Nassr volvió a ganar sin el "rebelde" Cristiano Ronaldo: arde la tabla de posiciones en la liga de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo mantiene su pulso contra la liga de Arabia Saudita y por segunda jornada consecutiva no participó en la nueva victoria del Al Nassr sobre Al Ittihad (2-0), correspondiente a la fecha 20 del campeonato. El astro portugués no figuró entre la lista de convocados por su entrenador, Jorge Jesus, y alarga su protesta contra la liga árabe porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudita (PIF) perjudica a su club.

Cristiano decidió no jugar el anterior partido de su equipo frente al Al Riyadh como medida de presión por el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, su principal rival por el título, y que estaba a punto de cerrarse. Finalmente, el francés cambió de club y ayer se estrenó con un triplete frente ante Al Okhdood. A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1.000 antes de terminar su carrera, Ronaldo suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al Nassr. Ayer cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 duelos oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por su seleccionador, Roberto Martínez.

Sadio Mané, con un penal al minuto 86, y Angelo Gabriel cuando ya se jugaba el añadido (96'), sentencieron la victoria de Al Nassr sobre un Al Ittihad que perdió durante este mercado al propio Benzema y N'Golo Kanté. El volante francés decidió volver a Europa y jugar con el Fenerbahce turco. Con este resultado, el Al Nassr del "rebelde" Cristiano suma 49 puntos y se coloca solo a uno del líder Al Hilal, que sigue con paso invicto en el torneo doméstico.