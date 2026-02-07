Manchester United no afloja: derrotó a un Tottenham que se quedó con 10 por la roja del 'Cuti' Romero

Aun así, no sufrió, y <b>Bruno Fernandes</b> puso la puntilla en el 80' al empujar con la espinilla un centro de <b>Diogo Dalot</b>. El portugués suma seis goles y 12 asistencias en esta Premier League y sigue siendo el mejor futbolista que tiene este equipo.Los 'Red Devils' consolidan su posición en Champions, con 44 puntos, cuatro de ventaja respecto al <b>Chelsea </b>que aún tiene que jugar, y a dos de la tercera plaza que tiene el <b>Aston Villa</b>, que visita este sábado al <b>Bournemouth</b>.El <b>Tottenham </b>tendrá que afrontar los tres próximos encuentros sin el 'Cuti' que tendrá que cumplir la sanción, además de que <b>Destiny Udogie</b> se tuvo que marchar lesionado con lo que aparentaba ser un problema muscular. Los problemas en la enfermería se acumulan para un <b>Thomas Frank</b> que en el último encuentro no pudo contar con 11 de los jugadores del primer equipo.