Manchester United no afloja: derrotó a un Tottenham que se quedó con 10 por la roja del 'Cuti' Romero

Una expulsión del 'Cuti' Romero a la media hora de partido le costó la derrota al Tottenham contra un Manchester United que suma cuatro triunfos consecutivos desde que llegó Michael Carrick al banquillo (2-0).

El defensor argentino se llevó por delante a Casemiro con un peligroso pisotón que fue calificado en la televisión británica como "desagradable" y recibió su sexta tarjeta roja desde que arribó al Tottenham hace tres años y medio.

Sin el 'Cuti', discutido capitán por esta roja y por sus recientes declaraciones criticando a la directiva, el Tottenham se enfrentó a 60 minutos por delante fuera de casa y ante un Manchester United en racha.

Tras la roja a Romero, el United necesitó menos de 10 minutos para encontrar el gol. En un córner, y con la pizarra de Carrick en mano, Bruno Fernandes puso un balón raso al primer palo para que Kobbie Mainoo prolongase de primeras y Bryan Mbeumo le pegara, no de la forma más pulcra, pero efectiva, para batir a Guglielmo Vicario.

Pese a tener ocasiones más que de sobra para hacer un par de goles y tras sufrir la anulación de dos goles por fuera de juego, uno de Amad Diallo y otro de Matheus Cunha, el United se las apañó para llegar al cuarto de hora final con un solo gol de ventaja.