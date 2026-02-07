Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona se aleja del Real Madrid tras golear al Mallorca

Con este resultado, el equipo azulgrana se mantiene en la cima de la clasificación con 58 unidades y le saca cuatro de ventaja a su más cercano perseguidor, el <b>Real Madrid</b>.Los blancos marchan en la segunda plaza con 54, pero este domingo visitarán Mestalla para enfrentar al <b>Valencia </b>y con la obligación de ganar para seguir con la distancia de solo un punto. El <b>Atlético de Madrid</b> se sitúa en el tercer puesto con 45 puntos y recibe al <b>Betis </b>en el Metropolitano. <b>Villarreal </b>es cuarto con 42, seguido por el propio <b>Betis </b>que tiene 35 en la quinta posición.