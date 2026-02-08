Arbeloa por fin los recupera y las sensibles bajas: convocatoria del Real Madrid para visitar al Valencia

Con la goleada del <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-mallorca-en-vivo-liga-espanola-partido-lamine-yamal-hansi-flick-JJ29209213">Barcelona sobre Mallorca ayer en el Camp Nou</a></b>, el <b>Real Madrid </b>queda obligado a imponerse este domingo en Mestalla frente al <b>Valencia </b>para mantener la distancia de un punto con los azulgranas.Sin embargo, el conjunto merengue afrontará dicho encuentro con sensibles bajas. Sigue sin poder contar con <b>Militao </b>y <b>Mendy</b>, pero también se suman los lesionados <b>Bellingham </b>y <b>Rodrygo</b>, mientras que <b>Vinicius </b>se pierde el duelo por sanción.