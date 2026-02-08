Arbeloa por fin los recupera y las sensibles bajas: convocatoria del Real Madrid para visitar al Valencia

Con la goleada del Barcelona sobre Mallorca ayer en el Camp Nou, el Real Madrid queda obligado a imponerse este domingo en Mestalla frente al Valencia para mantener la distancia de un punto con los azulgranas. Sin embargo, el conjunto merengue afrontará dicho encuentro con sensibles bajas. Sigue sin poder contar con Militao y Mendy, pero también se suman los lesionados Bellingham y Rodrygo, mientras que Vinicius se pierde el duelo por sanción.

Por otro lado, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger finalmente se han recuperado de sus molestias físicas y son las principales novedades en la convocatoria de Álvaro Arbeloa. Las buenas noticias para el técnico madridista llegan en la defensa con la recuperación del lateral inglés, que estuvo de baja desde que el 3 de diciembre sufriera una lesión muscular en el cuádriceps. Rüdiger, que disputó con molestias en la rodilla izquierda la semifinal de la Supercopa de España a inicios de enero y desde entonces se vio forzado a parar, recibió el alta médica y vuelve a una lista oficial.

También puede contar Arbeloa con Raúl Asencio, que aprovechó una semana libre de partidos entre semana para mejorar de la dolencia que arrastra en la tibia, y el capitán Dani Carvajal, que ha completado un plan personalizado para mejorar su físico. Kylian Mbappé, máximo goleador del certamen con 22 tantos, será la principal amenaza de un Valencia que marcha en los últimos lugares. El francés podría estar acompañado por Mastantuono y Brahim en el ataque.

