Messi jugará su primera final en la MLS: este es el impensado rival del Inter Miami en la Conferencia del Este

Con su victoria en Philadelphia, el New York City selló su pase a la final de la Conferencia Este de la MLS, donde se enfrentará el próximo sábado al Inter Miami de Lionel Messi, que hoy derrotó por 0-4 al Cincinnati.

El New York City dio este domingo la gran sorpresa de la fase final de la MLS al eliminar por 0-1 al Philadelphia Union, campeón del Supporters' Shield, gracias a un solitario gol del veterano mediocampista argentino Maximiliano Moralez.

El Philadelphia Union llegaba como campeón del Supporters' Shield, el título que distingue al mejor equipo de la fase regular de la MLS.

Eso también le permitió disputar en Philadelphia las eliminatorias al título de la MLS, incluida la semifinal de conferencia de este domingo ante el New York City.

Sin embargo, ni las expectativas ni su condición de local le bastaron para evitar la eliminación a manos del New York City, que marcó el único gol del encuentro en el minuto 27.

El gol nació de la conexión argentina del New York City: Agustín Ojeda avanzó por la banda derecha, cedió el balón a Nico Fernández, que filtró una asistencia magistral para el desmarque de Moralez dentro del área.