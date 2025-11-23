Real Madrid tropieza ante modesto equipo y se baja a Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

<b>Real Madrid </b>empató 2-2 ante un modesto <b>Elche </b>que no le puso las cosas fáciles en el Estadio Manuel Martínez en un partidazo de infarto que se definió en los últimos minutos con un final de infarto.El duelo lo comenzó ganando los locales con gol de Aleix Febas (53'), lo lo empató Dean Huijsen al 78'. Minutos más tarde, Elche volvió a sorprender a los merengues con tanto de Álvaro Rodríguez (84') y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/real-madrid-en-vivo-elche-liderato-laliga-ante-elche-alineaciones-hora-canal-donde-ver-en-vivo-NJ28301873" target="_blank">Jude Bellingham</a></b> puso las tablas en el cierre del encuentro (87').