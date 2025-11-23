Real Madrid tropieza ante modesto equipo y se baja a Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

Real Madrid empató 2-2 ante un modesto Elche que no le puso las cosas fáciles en el Estadio Manuel Martínez en un partidazo de infarto que se definió en los últimos minutos con un final de infarto. El duelo lo comenzó ganando los locales con gol de Aleix Febas (53'), lo lo empató Dean Huijsen al 78'. Minutos más tarde, Elche volvió a sorprender a los merengues con tanto de Álvaro Rodríguez (84') y Jude Bellingham puso las tablas en el cierre del encuentro (87').

La Casa Blanca tropezó de visita, pero les fue suficiente para bajarse al Barcelona del primer lugar luego de que los culés golearan al Athletic Club en el Spotify Camp Nou y se adueñaran de la primera posición. Real Madrid queda con 32 puntos, mientras que los culés siguen muy de cerca a los líderes con 31. Más abajo se encuentra Villarreal con 29, y en la cuarta posición, Atlético de Madrid suma 28 en 13 jornadas disputadas de la Liga Española. La otra cara de la moneda es la zona del descenso, donde se encuentra Osasuna en la posición 17 con 11 unidades, empatado con Girona; sin embargo, los 'Rojillos' tienen mejor diferencia de goles.

En las últimas posiciones también se encuentra el Levante UD, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, y que apenas cuenta con 9 unidades en 13 partidos, igualado en puntos con el Real Oviedo, último lugar de la clasificación.